İstanbul'da Aldatılan Kocadan Şok İntikam! Sokaklarda Çırılçıplak Gezdirdi!

İstanbul Halkalı'da yaşayananlar gözlerine inanamadı. Sokaklarda çırılçıplak bir adam gezdirildi. İsmi bilinmeyen bir kişi, boşanma aşamasında oldğu eşi ile ilişki yaşadığını iddia ettiği bir adamı sokak ortasında çırılçıplak gezdirdi.

İstanbul Halkalı'da yaşanan olay, şaşkına çevidi. Bir kişi, akrabaları ile birlikte bir adamı sokaklarda çırılçıplak gezdirdi. Halkalı'da bir kişi akrabalarıyla birlikte, boşanmak üzere olduğu eşi ile ilişki yaşadığını iddia ettiği bir adamı önce darp ettiler, ardından bu şahsı çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdiler. Vatandaşlar o anları kameraya aldı.

Mahalle sakinleri durummu görünce polise haber verdi. Vatandaşlar çıplak bir adamın koluna giren şahısların sokak sokak adamı gezdirdiklerini söyledi.

İddiaya göre bir kişi akrabalarıyla birlikte, boşanmak üzere olduğu eşi ile ilişki yaşadığını iddia ettiği bir adamı önce darp ettiler, ardından şahsı çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdiler.



Vatandaşların polise haber vermesi sonrası, polis ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler önce adamın üzerine çöp poşeti geçirdi, ardından 3'ü de gözaltına alındı. Şahıslar karakolda birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahıs da aldatma iddialarını kabul etmedi.