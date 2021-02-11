İstanbul'da 14 Katlı Binada Patlama Oldu!

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 14 katlı bir binada doğalgaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada dumandan etkilenen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

2 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Bahçelievler’de, Basın Sitesi Sokak’ta bulunan 14 katlı binanın boş durumda olan 6. katında, 16.30 sıralarında bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeni doğalgaz sızıntısı oldu. Patlamanın ardından bina sakinleri hemen kendilerini dışarı attı.

Doğalgaz sızıntısından ötürü meydana geldiği düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi. İtfaiye ekipleri patlama sonrasında çıkan yangına anında müdahale etti ve durumu kontrol altına aldı. Olayın arıdndan dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bununla birlikte ekipler, binada çalışmalarını sürdürüyor.