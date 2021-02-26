İstanbul Boğazı donacak, yürüyerek geçilebilecek!

Dünyanın gündeminde küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği var. Fakat asıl riskin küresel soğuma olduğunu söyleyenler de var. O kişilerden biri de Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yaşar oldu.

"Küresel soğumadan korkmalıyız"

Küresel soğumanın kıtlık ve kuraklık getireceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, bu yüzden küresel soğumadan korkulması gerektiğini söyledi. Küresel ısınmanın 2020'li senelere kadar artarak süreceğini aktaran Prof. Dr. Yaşar, 2022, 2023 ya da 2024 senesinde mini soğuma sürecinin başlayacağını ileri sürdü.

"Boğaz donacak"

Prof. Dr. Yaşar, sıcaklığın ara vereceğini ve söz konusu arada İstanbul Boğazı'nın donacağını belirterek, insanların yürüyerek karşıdan karşıya geçebileceklerini söyledi. Son olarak 1919 senesinde yürüyerek karşıdan karşıya geçildiğini hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, 2-3 seneye kadar yine aynı şeyi beklediğini ifade etti.

"Tarım ürünleri azalacak"

Prof. Dr. Yaşar, küresel soğumanın kuraklığa neden olacağını ve yağışların azalacağını belirterek, bu nedenle tarım ürünlerinde ciddi azalmalar yaşanacağını söyledi. Anadolu için söz konusu sürecin avantajlı hale gelebileceğini kaydeden Prof. Dr. Yaşar, doğru bir tarım politikası izlenmesi durumunda Türkiye'nin cari açığını kapatabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Yaşar, Orta Avrupa'ya kadar buzulların ineceğini ve Kuzey Avrupa'da asla tarım yapılamayacağını belirtti. Türkiye'de de verimliliğin azalacağını yani 10 kg. yerine 3 kg. alınacağını aktaran Prof. Dr. Yaşar, yine de verimliliğin az da olsa alınacağını ve Türkiye'de üretilen tarım ürünlerinin değerinin artacağını söyledi.

"Buğday fiyatları 4 katına çıktı

Prof. Dr. Yaşar, 2008 senesinde yağışların yüzde 30 azaldığına dikkat çekerek, Türkiye'de son büyük kuraklığın 2008 senesinde yaşandığını söyledi. Yağışların azalmasıyla birlikte buğday üretiminin de yüzde 7 azaldığını kaydeden Prof. Dr. Yaşar, bu şekilde buğday fiyatlarının 4 katına kadar çıktığını ifade etti.

"Kapımızda sıraya girecekler"

Prof. Dr. Yaşar, Çin aşılarının şu anda dünyada birinci sırada olduğuna dikkat çekerek, küresel soğuma sürecinde de gıda için tüm dünyanın Türkiye'nin kapısında sıraya gireceğini aktardı. Ege Bölgesi'nde dünyanın en verimli topraklarının bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaşar, küresel soğumayla mücadele için doğru bir tarım politikası izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Yağmur suları barajlara basılsın"

Prof. Dr. Yaşar, suyun dikkatlice kullanılması gerektiğini söyledi. Yeraltı sularına ilişkin kanun çıkarılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, büyükşehirlerde yağmur suları ile kanalizasyon sularının ayrılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yaşar, yağmur sularının denize verilmemesi gerektiğini kaydederek, söz konusu suların yeniden barajlara basılmasını önerdi. Kurak dönemde yağışların yüzde 30 azalacağını belirten Prof. Dr. Yaşar, çok daha fazla suya ihtiyaç duyulacağını ekledi.