İstanbul barajlarında son rakamlar!

Türkiye'de son dönemde etkisini gösteren kuraklık sebebiyle İstanbul'da barajlar adeta kurudu. Söz konusu şehirde yer alan barajlarda son 10 senenin en düşük düzeyleri görüldü. Megakentte üç gündür etkisini gösteren yağışlar sayesinde barajlar da rahat bir nefes aldı. İstanbul'da 8 Ocak Cuma günü etkisini göstermeye başlayan yağışlar, üç gündür aralıklı olarak sürüyor. Yağışlar sayesinde şehre 12 günlük daha su sağlanmış oldu.

İSKİ'nin duyurduğu verilere göre, 8 Ocak Cuma günü İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı yüzde 19,16'ydı. Söz konusu oran, 12 Ocak Salı günü itibarıyla yüzde 22,10 düzeyine yükseldi.

Barajlarda son rakamlar

İSKİ'nin hazırladığı grafiklere göre Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 81,93 olurken, Darlık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 45,80 olarak kaydedildi. Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 27,21'e çıkarken, Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 12,56 oldu. Terkos Barajı'nın doluluk oranı yüzde 23,67 olurken, Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 33,18'e yükseldi. Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı yüzde 20,28'e yükselirken, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 5,83 olarak kayıtlara geçti. Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 7,17'ye çıkarken, Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18,50 oldu.

11 Aralık'ta durum nasıldı?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan grafiklere göre 11 Aralık günü İstanbul'da yer alan barajların doluluk oranları ise şöyleydi:

Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 31,62, Darlık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 51,9, Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 23,98, Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 4,48, Terkos Barajı'nın doluluk oranı yüzde 23,24, Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 28,73, Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı yüzde 16,22, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 5,49, Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6,17, Ömerli Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 23,71'di.

2020'nin Ocak ayında İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı yüzde 36,67 idi.