İstanbul'a yeniden kar uyarısı! Balkanlardan geliyor

Ülkemizde bir süre önce hava sıcaklıkları düşmüş ve birçok ilimizde kar yağışı etkili olmaya başlamıştı. Söz konusu kar yağışının etkisini gösterdiği illerimizden biri de İstanbul olmuştu. İstanbul'da kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından açık ve güneşli bir hava etkili olmuş, 25 Ocak Pazartesi günü yağmur başlamıştı. Meteoroloji, kar yağışının yeniden etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Yoğun kar yağışı geliyor!

Meteoroloji'ye göre, Tekirdağ'ın iç tarafları ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde 26 Ocak Salı günü akşam saatlerinin ardından yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların muhtemel don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Öte yandan, ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar, yağış sırasında meydana gelebilecek tipi ve şiddetli rüzgâra karşı vatandaşların önlem almış olmaları şart.

Turuncu uyarı!

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne için Meteoroloji tarafından turuncu uyarı yapıldı.

Turuncu uyarı nedir?

Turuncu uyarı, riskli durumlara işaret ediyor. Turuncu renkte beklenen hava olayı sık sık meydana gelmiyor. Turuncu uyarı yapılan illerde kayıp ve hasarların gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Turuncu uyarı, vatandaşların dikkatli olmaları ve hava şartlarını takip etmeleri gerektiğine işaret ediyor.

İstanbul'a soğuk hava dalgası geliyor

Marmara Bölgesi'nde şu anda genel olarak yağışlı ve ılık bir hava var. Fakat 27 Ocak Çarşamba günü öğle vakitleri itibarıyla İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Balkanlardan gelecek olan soğuk hava dalgasının İstanbul genelinde etkili olacağı öngörülüyor.

Rüzgâr şiddetini artıracak

AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) tarafından yapılan açıklamaya göre, güneyden fırtına olarak esen rüzgârın 27 Ocak Çarşamba günü öğle vakitleri itibarıyla kuzeyden eseceği ve şiddetinin iyice artacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları düşecek

Soğuk hava dalgasının etkili olması üzere hava sıcaklıkları 8-12 derece düşecek. Böylece sıcaklıklar aslında mevsim normallerine gerilemiş olacak.

Şehir merkezinin dışında hafif kar bekleniyor

İstanbul'da 27 Ocak Çarşamba günü itibarıyla hava sıcaklıklarının düşeceği, bu nedenle şehir genelinde karla karışık yağmurun etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Aydos, Şile, Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy ve Çatalca gibi ilçelerde ise hafif kar görülmesi bekleniyor. AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi), hava sıcaklıklarının beklenenden 2-3 derece daha fazla düşebileceğini, bu şekilde İstanbul'un merkezinde de kar yağışının etkili olabileceğini ifade ediyor.

İstanbul'da 5 günlük hava durumu

27 Ocak Çarşamba: Karla karışık yağmurlu. En yüksek sıcaklık 7 derece.

28 Ocak Perşembe: Hafif kar yağışlı. En yüksek sıcaklık 5 derece.

29 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 9 derece.

30 Ocak Cumartesi: Yağmurlu. En yüksek sıcaklık 11 derece.

31 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 7 derece.