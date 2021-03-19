İstanbul'a kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aylık hava durumu raporu hazırlandı. Söz konusu rapora göre, gelecek hafta Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bu hafta sonu artacağı ama 22 Mart Pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelinde yağışların etkisini göstereceği öngörülüyor. 23 Mart Salı günü itibarıyla hava sıcaklıklarının Türkiye'de 7-8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında yaşanacak olan düşüşün ardından Türkiye'nin büyük bir kısmında kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye'nin doğusunda ve iç kesimlerinde 23 Mart Salı günü kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Batı Karadeniz'de de karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

25 Mart Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Türkiye'nin doğusunda ve iç kesimlerinde de kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. 26 Mart Cuma günü itibarıyla batıdan başlayarak yağışların Türkiye'den ayrılacağı tahmin ediliyor.

"Hafta boyunca etkili olacak"

Eski Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi Müdürü Ahmet Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Türkiye'de 5 gündür aralıklı olarak süren yağışların gelecek hafta boyunca etkisini göstereceği tahmin ediliyor. 21 Mart Pazar günü ve 22 Mart Pazartesi günü hava sıcaklıklarının lodosun etkisiyle artacağı ancak 23 Mart Salı günü itibarıyla ciddi düzeyde azalacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının azalmasıyla beraber Türkiye'nin doğusunda ve iç kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da 24 Mart Çarşamba ve 25 Mart Perşembe günü etkili olması beklenen yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur biçiminde görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul

Hafta sonu İstanbul'da hava sıcaklıkları 10 derece civarında olacak. 22 Mart Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 18 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yağışların kuvvetli sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediyor. 23 Mart Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalmasıyla beraber yüksek kesimlerde yağışların kar şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Ankara

22 Mart Pazartesi günü Ankara'da hava sıcaklıkları 21 dereceye ulaşacak. Aynı zamanda sağanak yağış da sürecek. Ankara'da 24 Mart Çarşamba günü itibarıyla yağmurun etkisini yitirmesi ve kar yağışının başlaması bekleniyor.

İzmir

Lodosun etkisiyle birlikte İzmir'de hava sıcaklıkları 22 dereceye kadar yükselecek. Fakat 23 Mart Salı günü itibarıyla etkisini gösterecek olan sağanak yağışın, Ege'nin iç kesimlerinde kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 17:07