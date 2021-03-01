İstanbul'a iki yeni metro hattı daha inşa edilecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'da modern raylı sistem hatlarının inşa edilmesiyle beraber vatandaşların trafikte çektikleri sorunların sona erdiğini ve megakentte hava kirliği ile gürültü kirliğinin azaldığını söyledi. Karaismailoğlu, bu şekilde çevresel problemlerin azaltılması konusunda önemli hamlelerde bulunduklarını belirterek, İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattına ilişkin açıklamada bulundu.

"Halkalı'ya sene sonunda ulaşacağız"

Söz konusu metro hattının Olimpiyatköy-Halkalı bölümünde yer alan tünelin inşasına başladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, 11 bin 800 metrelik bir ilerleme kaydederek, Halkalı istasyonuna sene sonunda varmayı düşündüklerini dile getirdi. Karaismailoğlu, 31,5 kilometre uzunluğa sahip olacak metro hattına "Marmaray, Olimpiyatköy, Fenertepe, Halkalı, Kayaşehir, İstanbul Havalimanı, Arnavutköy-1 ve Arnavutköy-2 istasyonlarının bulunduğunu dile getirdi.

"30 dakikanın altına inecek

Metro hattının Halkalı'dan Marmaray'a, Olimpiyatköy ile Kayaşehir'de Kayaşehir- Kirazlı-Otogar-Yenikapı metrosuna bağlanacağını belirten Karaismailoğlu, havaalanından ise İstanbul Havalimanı-Gayrettepe'ye bağlanacağını ifade etti. Karaismailoğlu, böylece İstanbul'un merkezi ile İstanbul Havalimanı arasındaki süreyi 30 dakikanın altına düşüreceklerini kaydederek, söz konusu süreye ulaşılabilmesi için aracın 120 km. hıza ulaşabilecek biçimde planlandığını ve Türkiye'nin en hızlı metrosuna imza atılacağını söyledi.

Söz konusu hatların inşa edilmesiyle birlikte Kemerburgaz ve Kağıthane'den Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'e metro hatlarının kurulmuş olacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattı ve İstanbul Havalimanı-Gayrettepe hattı ile 146 kilometreye yakın bir hat inşa edilmiş olacağını belirtti.

"6 hat yakın zamanda hizmetinizde olacak"

Karaismailoğlu, İstanbul'da 80 kilometre uzunluğunda metro hattını hizmete sunduklarını belirterek, inşası süren 6 hattın da yakın zamanda hizmet vereceğini söyledi. Bakırköy Sahil-Kirazlı hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı hattı, Başakşehir-Kayaşehir hattı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının yapımının sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, bunların toplam 91 kilometre uzunluğa sahip olacağını aktardı.

"İki yeni metro hattı daha yolda"

Karaismailoğlu, 4,5 kilometre uzunluğunda Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca hattı ile 8,4 kilometre uzunluğunda Kazlıçeşme-Sirkeci hattına yönelik projede planlama safhasında olduklarını kaydederek, megakente 12,9 kilometre uzunluğunda 2 raylı sistem daha inşa edileceğini söyledi.

İstanbul'un şimdi 251 kilometre uzunluğunda metro hattına sahip olduğunu aktaran Karaismailoğlu, bunun en son 342 kilometreye çıkacağını ve yüzde 50'sinin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilmiş olacağını dile getirdi. Karaismailoğlu, 2021 senesinin bitiminde İstanbul Havalimanı-Gayrettepe hattını, 2020 senesinin bitiminde ise İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını bitirmeyi amaçladıklarını ekledi.