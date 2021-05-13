İsrail Saldırılarına Tepki Vermek İçin Başkonsolosluk Önünde Arabalarını Yaktılar

10 Mayıs ‘tan bu yana süregelen İsrail-Filistin gerilimi hala devam ediyor. İsrail, Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıyla dünyada şok etkisi yarattı. Devamında saldırılarına devam eden İsrail, şehri hava bombardımanına tutmuştu. Yapılan saldırılarda birçok ölü sayısı bulunmakta ve gün geçtikçe artıyor. Filistin başbakanı en son yaptığı açıklamaya göre, saldırılar devam ederse onların da karşılık vereceklerini belirtmişti.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırılar devam ederken, dünyanın dört bir yanından tepkiler çoğalıyor. İslam dünyasında çok büyük yankı uyandıran bu saldırının bitmesi için protestolar yapılıyor. Ülkemizde de birçok kişinin sokağa çıkıp protesto ettiği bu saldırıların henüz ne kadar daha devam edeceği bilinmiyor.

BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE YANGIN

Son olarak, saldırılara yönelik protesto için bir çift akşam saatlerinde İsrail Başkonsolosluğu önünde kendi araçlarını yaktı.

İstanbul Levent’teki İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleşen bu olayda, görüntüyü çeken kadın, 'İsrail Konsolosluğu önünde arabamızı yakıyoruz. Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Orada ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Anaları babaları ölen çocukları için yapıyoruz. İsrail'de işkence çeken Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz.' dedi.

DHA’nın haberine göre, çift alev alev yanan otomobillerini cep telefonlarıyla görüntüleyip tepkilerini dile getirdiler.

“MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN YAPIYORUZ”

Görüntüyü çeken kadın, 'İsrail Konsolosluğu önünde arabamızı yakıyoruz. Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Orada ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Anaları babaları ölen çocukları için yapıyoruz. İsrail'de işkence çeken Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Gazze'deki işkence için yapıyoruz. Gerekirse bu uğurda şehit oluruz. Yeter ki onların gözyaşları dinsin. Yeter ki aileler ağlamasın. Yeter ki çocuklar ağlamasın. Yeter ki kimse ağlamasın. Yeter ki Müslüman kardeşlerimizin canına zeval gelmesin. Gerekirse şehit olmaya razıyız. Herkes bir şeyler söylüyor. Müslümanlar, masum çocuklar ölüyor. Yarın bayram, bayramı göremeden ölen çocuklar var. Düşman kurşunuyla ölenler var. Analar var, babalar var. ' ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Araçlarını yakan çift ise gözaltına alındı. Çift ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.