İsrail medyası: Kaşıkçı raporu, Türkiye ile ABD'yi yakınlaştırabilir!

CIA tarafından Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan rapor kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın yakalanmasına veya öldürülmesine yönelik operasyona onay verdiği ifade edildi.

"Selman'ın dokunulmazlığı bitti"

Haaretz isimli İsrail gazetesi, söz konusu rapor ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden tarafından Prens Selman'a mesaj verildiğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu mesaj "Prens Selman'ın ABD'deki (Amerika Birleşik Devletleri) dokunulmazlığının bitmesi" olarak yorumlandı.

"Türk istihbaratı zaten ortaya çıkarmıştı"

Söz konusu gazetede yer alan haberde, Türk istihbaratı tarafından iki sene önce Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisinin zaten ortaya çıkarıldığına dikkat çekildi. Haberde, Prens Selman'a nasıl bir ceza verileceğini kestirmek için erken olduğu ifade edildi.

"İki ülke yakınlaşabilir"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından Kaşıkçı'nın yakalanmasına veya öldürülmesine yönelik talimat verildiğini ortaya çıkaran raporun Türkiye ile ABD'yi (Amerika Birleşik Devletleri) yakınlaştırabileceği belirtildi. Biden yönetiminin, NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) müttefiki Türkiye ile ilişkileri ilerletmeyi amaçladığına dikkat çekildi.

"Prens Selman konusunda istekli olmayabilir"

Kaşıkçı cinayetine ilişkin rapora rağmen Biden'ın Suudi Arabistan'dan vazgeçmeyeceği ifade edildi. Fakat Biden'ın Prens Selman'dan vazgeçebileceği ileri sürüldü. Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ın büyük bir ihtimalle ABD (Amerika Birleşik Devletleri) müttefiki olarak kalmaya devam edeceği kaydedildi. Fakat Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun ardından Prens Selman'ın söz konusu ittifakta yer alıp almayacağına ilişkin soru işaretlerinin bulunduğu ifade edildi.

Ses kayıtlarını mı dinlediler?

Kaşıkçı'nın katledilmesine dair ses kayıtlarının CIA yetkilileri tarafından dinlendiği iddia edilmişti. Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Türk yetkililerinin bahsettiği ses kayıtlarının CIA yetkilileri tarafından dinlendiği öne sürülmüştü. Fakat CIA bu konuda bir açıklama yapmamıştı.

Ne olmuştu?

Suudi gazeteci Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim 2018'de gitmişti. Prens Selman'a yönelik eleştirileriyle sık sık gündeme gelen Kaşıkçı, söz konusu binadan çıkamamıştı. Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ve cansız bedeninin de parçalanarak ortadan kaldırıldığı belirlenmişti.

CIA tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin İstanbul şehrinde Kaşıkçı'nın yakalanmasına veya öldürülmesine ilişkin operasyona Prens Selman tarafından onay verildiği ifade edilmişti. Prens Selman'ın Suudi Arabistan'da karar alma mekanizmalarının üstünde kontrole sahip olduğuna dikkat çekilen raporda, Kaşıkçı cinayetinde Prens Selman'ın danışmanı ile güvenlik ekibinin rol oynadığı belirtilmişti. Raporda, Prens Selman'ın yurt dışında bulunan muhaliflerin sesini kesmek amacıyla şiddet nitelikli eylemlerde bulunduğu kaydedilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu raporu reddetmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu raporda gerçeklerle alakası olmayan bazı bilgilere yer verildiği öne sürülmüştü.