İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırılarında Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırıları sırasında en az 37 Filistinli öldürüldükten sonra Hamas, İsrail'e büyük füze bombardımanı yaptığını söyledi. İsrail'in Gazze ile Tel Aviv arasındaki Aşkelon ve Aşdod kentlerinde roket uyarıları sirenleri çaldı. Magen David Adom acil servisi "doğrudan isabet" bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin çatışmalarının yıllardır en kötü bir şekilde patlak veren durumunu tartışmak için Pazar günü toplandı. Açılış konuşmasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, şiddetin "korkunç" olduğunu ve "mantıksız ölüm" ve çok büyük acılara yol açtığını söyledi.

"Mücadele durmalı. Derhal durmalı" dedi.

Bu arada, üst düzey İsrailli ve Filistinli yetkililerle görüşmek üzere bölgeye sevk edilen ABD Dışişleri Bakanlığı elçisi Hady Amr, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geldi. Sağlık bakanlığının son rakamlarına göre, geçtiğimiz hafta içinde 55'i çocuk en az 188 Filistinli öldürüldü. İsrail'de 10 kişi öldürüldü. Her iki taraftan da yüzlerce kişi yaralandı.

Gazze şehir merkezinde, ambulans ekipleri ve kurtarma ekipleri, şafak öncesi hava saldırılarından kalan molozları taradılar. Gün öğleden sonraya uzanırken ambulans ekipleri hala cesetleri ve hayatta kalanları arıyordu. Gazze Sağlık Bakanlığı 37 kişinin ölü sayısının artabileceğini ve 50 kişinin de yaralandığını açıkladı. Tıbbi yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar, kliniklerinden birinin de gece bombardımanında hasar gördüğünü söyledi. İsrail ordusuna göre Hamas, Pazartesi gününden bu yana İsrail'e 2.900'den fazla füze fırlattı. Cumartesi günü Tel Aviv'in Ramat Gan banliyösünde bir roket patladığında bir kişi öldü.

İsrail ordusu Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının ve uçaklarının son 24 saat içinde üst düzey Hamas lideri Yahya Sinwa ve kardeşi Muhammed'in evleri de dahil olmak üzere Gazze'de 90 hedefi vurduğunu söyledi. Ordu ayrıca, Associated Press ve El Cezire de dahil olmak üzere uluslararası medya kuruluşlarının ofislerini barındıran El Jala kulesini düzleştirme kararını savundu ve binanın Hamas askeri istihbaratı için "önemli bir operasyon üssü" olduğunu söyledi.

Papa Francis, haftalık konuşmasını sükûnete başvurmak için kullandı ve İsrailli ve Filistinli liderleri "silah seslerini durdurup barış yolunda yürümeye" çağırdı. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Pazar günü operasyonun "henüz bitmediğini" ve ne kadar sürerse sürsün devam edeceği konusunda uyardı.

Yorumları, Beyaz Saray'ın Başkan Joe Biden ile görüştüğünü söylemesinin ardından geldi ve "İsrail’in kendisini roket saldırılarına karşı savunma hakkına güçlü desteğini yeniden teyit etti."