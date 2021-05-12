İsrail, Gazze'den Atılan Roketlerin Ardından Hava Saldırıları Başlattı

Filistinli sağlık yetkililerine göre, İsrail hava saldırıları Gazze'de dokuz çocuk olmak üzere en az 24 ölü bıraktı. İsrail Savunma Kuvvetleri 15 militanı öldürdüğünü söylüyor.

Bu arada, Salı sabahı İsrail'in Aşkelon kentinde bir konut binasına Gazze'den roket ateşi ile vurulması ve Hamas'ın militan kanadı El Kassam Tugaylarının "Aşkelon'u cehenneme çevirme" sözü vermesinin ardından en az altı kişi yaralandı.

Olay yerinden alınan resimler binanın duvarında delikler, camlar patlamış ve binanın dışındaki caddede arabaların hasar görmesini gösteriyordu.

ISK (İsrail Savunma Kuvvetleri) Salı sabahı, Pazartesi günkü çatışmaların alevlenmesinden bu yana Gazze'den İsrail'e 200 roket atıldığını söyledi.

ISK sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, Gazze-İsrail sınırına giren roketlerin% 90'ının İsrail'in Iron Dome hava savunma sistemi tarafından durdurulduğunu söyledi.

Conricus'a göre ISK, 15 Hamas ve İslami Cihad ajanını öldürdü. Ayrıca İsrail kuvvetlerinin, imalat ve depolama tesislerinin yanı sıra askeri üsler veya bileşikler de dahil olmak üzere çoğunluğu Hamas'a ait olduğu söylenen yaklaşık 130 "askeri hedefi" vurduğunu söyledi.

"KARŞILIK VERECEĞİZ"

Hamas, "İsrail işgali Filistin halkına yönelik suç ve ihlaller işlemeye devam ettiği sürece, Hamas dahil Filistin direniş grupları karşılık verecek ve Kudüs, El Aksa Camii ve Gazze Şeridi'ni savunacak" dedi. Açıklamada, "İsrail işgali tırmanmaya devam ettiği sürece İsrail saldırısına cevap verme ve halkımızın çıkarlarını koruma hakkına sahibiz" deniyor.

ŞİDDETTE YENİ BİR ARTIŞ

Pazartesi günkü şiddet, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun füzelerin "bir çizgiyi aştığını" tanımlaması ve "büyük bir güçle karşılık vereceğine" yemin etmesi ile acımasız bir yeni dönüş oldu.

Kudüs Günü münasebetiyle Mühimmat Tepesi'nde düzenlenen törende Netanyahu, "Kudüs, Gazze ve ülkenin başka yerlerinde birkaç cephede savaşıyoruz. Bu akşam, Kudüs Günü'nde, Gazze'deki terör örgütleri kırmızı çizgiyi aştı ve Kudüs eteklerinde bize füzelerle saldırdı" dedi.

Netanyahu ayrıca, İsrail'in düşmanlıkların şiddetlenmesini istemediğini, ancak "mevcut çatışmanın bir süre daha devam edebileceğini" söyledi.

El Aksa camiinde ve çevresinde Pazartesi günkü şiddet son haftalarda şehirde görülen en ciddi şiddetti. Sabahın erken saatlerinde çekilen videolar, İsrail polisinin caminin içinde sersemletici bombalar attığını gösterdi. Filistinliler taş atarken filme alındı. Günün büyük bir kısmında görülen görece bir durgunluğun ardından, İsrail polisinin gece namazlarının ardından tekrar camiye girmesiyle akşam geç saatlerde başka çatışmalar yaşandı.

Polis ikinci kez girdiğinde caminin içinde bulunan sağlık görevlisi Ramzi Halaq, "Polis, sağlık görevlisi olarak bizi doğrudan hedef alıyordu ... ve görevlerimizi yapmamızı ve yaralıları almamızı engelliyordu." şeklinde açıklamada bulundu. Gece yarısına kadar Filistin Kızılayı, hastanede tedavi gören 333 kişinin gün içinde 520 kişinin yaralandığını söyledi.