İsrail'den aşı karşılığı inanılmaz teklif! 

İsrail'den yine skandal bir hamle daha geldi. 2020 senesinde koronavirüs aşılarını stoklayan İsrail yönetimi, kendisine yönelik desteği artırmak için söz konusu aşıları bir araç olarak görmeye başladı. İsrail basınına göre hükümet, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacak olan ülkelere koronavirüs aşısı göndermeyi düşünüyor.

Honduras, Guatemala ve Çekya aşı alacak

İlerleyen günlerde Honduras'ın İsrail'den 5 bin doz koronavirüs aşısı alacağı öğrenildi. Honduras'tan bir uçağın söz konusu aşıları teslim almak üzere İsrail'e geleceği bildirildi. Öte yandan, Çekya ve Guatemala'nın da İsrail'de koronavirüs aşısı alacağı ifade edildi. ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) sonra Guatemala'nın Kudüs'te büyükelçilik açan ikinci ülke olduğunu anımsatan bir kaynak, Çekya ve Honduras'tan da bu tarz hamleler gelebileceğini dile getirdi.

"Normalleşirsek veririz"

Bazı ülkelerin koronavirüs aşısının tedariki için İsrail'den yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. İsmi belli olmayan bir ülkeye ise normalleşme durumunda aşı verileceğinin söylendiği ileri sürüldü.

İsrail Savunma Bakanı Gantz, söz konusu hamleyi "gayri meşru" olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gantz, koronavirüs aşılarının vatandaşlar tarafından ödenen vergilerle alındığını belirterek, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hesapsız bir ticaret gerçekleştirdiğini ifade etti. Gantz, Netanyahu'nun "devlet" değil, "krallık" yönettiğini zannettiğini dile getirdi.

Filistin'e aşı gönderilecek mi?

İsrail tarafından Filistin yönetimine binlerce doz koronavirüs aşısı gönderileceği ifade edildi. Fakat bunun için İsrail'de aşılama programının bitmesinin bekleneceği belirtildi. Filistin yönetimi, koronavirüs aşılarına erişimlerinin İsrail tarafından önlendiğini kaydetmişti.

Dahlan'ın önünü açmak istediler

İsrail, BAE'den (Birleşik Arap Emirlikleri) yollanan 20 bin doz Sputnik V isimli Rus aşısının Refah Sınır Kapısı aracılığıyla abluka altında bulunan bölgeye girmesine müsaade edilmişti. Aşı bu şekilde siyaset malzemesi haline getirilmişti. Bu durum, Filistin başkanlık seçimlerinde Muhammed Dahlan'ın önünü açma teşebbüsü olarak değerlendirilmişti.

"Oy için her şeyi yapar"

Arap Değişim Hareketi lideri Ahmed et-Tıybi, Netanyahu'nun Filistinlilere karşı nefret duyduğunu söyledi. Netanyahu'nun Araplara tebessüm etmesinin tek nedeninin onların oyları olduğuna dikkat çeken Ahmed et-Tıybi, söz konusu liderin oy için her şeyi yapabileceğini dile getirdi. Ahmed et-Tıybi, Netanyahu'nın bir yandan Araplara göz kırptığını, diğer yandan ise koalisyona ırkçıları getirdiğini aktardı.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 09:48