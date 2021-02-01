İsrail'de şaşırtan görüntüler! "Daha fazla cenazeye neden olacak bir cenaze"

Haham Soloveitchik 3 ay önce koronavirüsle enfekte olmuştu. 29 Ocak Cuma günü sağlık durumu kötüye giden Soloveitchik, 31 Ocak Pazar günü yaşamını yitirmişti. İsrail'de binlerce insan, 99 yaşında hayatını kaybeden Soloveitchik için düzenlenen cenaze törenine katılım gösterdi. Güvenlik güçleri, cenaze törenine katılan insan sayısını kısıtlamak amacıyla Yeşiva isimli eğitim kurumundan yardım talep etti.

20 otobüs durduruldu ancak...

Soloveitchik için düzenlenen cenaze töreninde kalabalığı önlemek amacıyla barikatların oluşturulduğu görüldü. Öte yandan, cenaze törenine giden 20'ye yakın otobüsün de güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu fark edildi. Fakat alınan bu tedbirlerin yetersiz kaldığı görüldü. Söz konusu cenaze törenine katılan insanlar maske takmadı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeyen cenaze töreni şaşkınlığa uğrattı.

"Daha fazla cenazeye neden olacak"

İsrailli yetkililer, Soloveitchik için düzenlenen cenaze töreninde koronavirüs önlemlerinin hiçe sayılmasını sert bir dille eleştirdi. Konuya ilişkin bir eleştiri de Sağlık Bakan Yardımcısı Kisch'den geldi. Kisch, söz konusu cenaze töreninin birçok bakımdan oldukça kötü olduğuna dikkat çekerek, koronavirüsle mücadele dâhilinde getirilen yasaklara karşı insanların zayıf bir tutum içerisinde olduklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin de yetersiz kaldığını kaydeden Kisch, söz konusu cenaze töreninin sağlık puanı bakımından başarısızlığa uğradığını aktardı. Kisch, cenaze töreninde koronavirüs önlemlerinin ihlâl edildiğini belirterek, bu durumun daha fazla cenazeye neden olacağını ifade etti. Kisch, yasaklara rağmen vaka sayılarının neden azalmadığının bir örneğinin de bu olduğuna dikkat çekti.

"Tolerans günleri bitti"

Savunma Bakanı Gantz, İsrail'de birçok insanın evlerinde kalarak koronavirüs önlemlerine riayet ettiklerini, fakat diğer yandan binlerce insanın cenaze törenine maske takmadan katıldığını söyledi. Tolerans günlerinin bittiğine dikkat çeken Gantz, Soloveitchik için düzenlenen cenaze törenine sert tepki gösterdi.

İsrail'de koronavirüs tablosu

İsrail'de son bir günde 2 bin 842 vaka kayıtlara geçti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 646 bin 277 kişi koronavirüsle enfekte olurken, 4 bin 796 kişi koronavirüsten öldü.

Aşılamada lider oldu

İsrail, 3 milyon insana Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunu uyguladı. Söz konusu ülke, 1,7 milyon insana ise Pfizer/BioNTech aşısının iki dozunu birden yaptı. Bu rakam, İsrail nüfusunun yüzde 20'sine tekabül ediyor. İsrail'in coğrafi bakımdan avantajlara sahip olması, sağlık sisteminin aşılama konusunda ciddi bir hazırlık yapması ve Pfizer ile tedarik anlaşmaları imzalaması söz konusu ülkeyi aşılamada lider haline getirdi. Öte yandan, İsrail'deki sert karantina tedbirlerinin sürdüğü de biliniyor.

Hangi önlemler alınmıştı?

İsrail genelinde bütün okullar kapatılmış ve uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılmıştı. Fırın, eczane ve market dışındaki iş yerleri tamamen kapatılmıştı.

Filistinlilere aşı gönderecekler

İsrail, Filistinlilere koronavirüs aşısı göndermediği için tepki çekmişti. Bunun üzerine söz konusu ülke, Gazze ve Batı Şeria'da bulunan sağlık personeli için 5 bin doz koronavirüs aşısı göndereceğini duyurdu. Filistinlilere aşı sevkiyatı, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından doğrulandı. Fakat Filistin yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.