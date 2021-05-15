İsrail Bu kez Gazze'de 13 Katlı Binayı Vurdu!

İsrail'in bu defa Gazze'de bulunan 13 katlı binayı vurdu ve binanın çöktüğünü öğrenildi. İsrail ordusu tarafından duyurusu yapılan haber ile birlikte medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu bina Hamas'ın askeri varlıklarının bulunduğu gerekçesi gösterilerek vuruldu ve 13 katlı bina bir anda çöktü. İsrail savaş uçaklarının vurduğu bina içinde medya kuruluşlarının da bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yerle bir etmesi dünya gündeminde yer alan önemli bir gelişme oldu. Konu ile ilgili yapılan haberlere göre Cela adındaki 13 katlı bina İsrail savaş uçakları tarafından atılmış olan bir kaç füze ile çökmeye başladı. Bazı medya kuruluşlarının yanı sıra çöken 13 katlı binada avukatlık büroları ve doktor muayenehanelerin de bulunduğu ifade edildi. Binada toplam olarak 60 daire bulunduğu bilgisine ulaşılırken İsrail, Gazze'de yapılan saldırıya ilişkin açıklamalar gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada binanın içinde bulunan kişilerin uyarılmış olduğu ve bu kişilerin binayı tahliye etmeleri için uzun bir zaman verdikleri söylenildi ve bu açıklama dikkat çekti. İçerisinde doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ve medya kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu toplamda 60 dairelik binanın yıkılma anını izleyenler bu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. İsrail ise bu binanın yıkılacağı konusunda zaten bir uyarı yapıldığını ve binanın tahliye edilmesi için uzun bir zaman verildiğini söylediklerini açıkladı.

Bölgede bulunan pek çok bölgenin internet hizmeti sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı, yapılan açıklamada duyurulmuştu, şeklinde ifadeler kullanıldı. Bunun yanı sıra, çöken bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesi de ekranlara yansımış ve konu hakkında bilgilendirme yapılmıştı.

İsrail'de bulunan binaya Türkiye'den de tepkiler geldi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in yapmış olduğu saldırıyı kınayan bir mesaj paylaştı. İsrail'in Savaş suçu işlemeye ve katliamlara devam ettiğini belirten Fahrettin Altun İsrail'in, katliamları izleyebilmek adına basın merkezlerinin vurulduğunu ve bu alçak saldırıları kınadığını açıkladı.