İsrail basınında yine Erdoğan var! "Biden onu hala aramadı"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Beyaz Saray tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki normalleşmenin sürmesi konusunda anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Öte yandan, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve İsrail arasındaki ittifakı güçlendirmek için iki liderin birlikte çalışma hususunda anlaşma sağladığı bildirilmişti.

"Rahat bir nefes alabilirsiniz"

Haaretz gazetesinde söz konusu görüşmeye ilişkin bir habere yer verildi. Haberde, yine meselenin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlanmaya çalışıldığı fark edildi. Biden ile Netanyahu arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinden sonra İsraillilerin rahat bir nefes alabilecekleri belirtilen haberde, bir aydır söz konusu görüşmenin büyük bir sabırsızlıkla beklendiğine dikkat çekildi.

"Erdoğan hala telefon bekliyor"

Haberde, Biden'ın telefonda görüştüğü ilk Orta Doğu liderinin Netanyahu olduğu ifade edilerek, Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın hala beklediği kaydedildi. Söz konusu haberde, Erdoğan ile Selman'ın Biden ile büyük hesapları olduğu ileri sürüldü.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde 13 vatandaşın PKK terör örgütü tarafından haince şehit edilmesi üzerine ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) tepki çeken bir açıklama gelmişti. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türk vatandaşlarının PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği "doğruysa" kınadıklarını dile getirmişti. Bunun üzerine açıklamada bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etmişti. Çavuşoğlu, terörle mücadele vurgusu yapan ülkelerin PKK'lı teröristlerin katliamlarına karşı sustuklarını ve "doğruysa" şeklindeki ifadelerle bu katliamları geçiştirmeye çalıştıklarını belirtmişti.

Deliller gösterilmişti

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Ankara Büyükelçisi Satterfield, yaşanan bu gerilimin ardından önce Dışişleri Bakanlığına, ardından Millî Savunma Bakanlığına davet edilmişti. Satterfield'a Gara'da 13 vatandaşın PKK'lı teröristler tarafından şehit edildiğine dair deliller sunulmuştu. Bunun üzerine ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanı Blinken, Gara'daki katliamdan PKK'lı teröristlerin sorumlu olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, PKK terör örgütünün arkasında ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) olduğunu ifade etmişti. Söz konusu ülke tarafından Irak'ın kuzeyine binlerce TIR getirildiğini belirten Erdoğan, mühimmatların PKK'lı teröristlere verildiğini kaydetmişti. Erdoğan, daha sonra PKK'lı teröristlerin bu mühimmatları kullanarak Türk güvenlik güçleriyle çatıştığını söylemişti. NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) müttefiki olarak teröristlere değil Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Biden'a "PKK'lı teröristlerin gerçek yüzünü gör." diye seslenmişti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 10:51