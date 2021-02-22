İspanyol rapçi Hasel'e destek protestolarında 107 gözaltı!

İspanya'da devlet kurumlarına ve kraliyet ailesine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve terörizmi övdüğü gerekçesiyle 16 Şubat 2021 tarihinde tutuklanan rapçi Pablo Hasel'e destek protestoları devam ediyor. Protesto gösterileri ağırlıklı olarak Katalonya bölgesinde yer alan Lleida, Girona ve Barselona gibi şehirlerde düzenlendi. 21 Şubat 2021 tarihinde ise Bask bölgesinde yer alan bazı kentlerde de protesto gösterileri düzenlendi. Barselona şehrinde şiddet içerikli eylemlerin dün gece saatlerinde de sürdüğü görüldü.

Dükkânlara zarar verdiler

Protesto gösterileri sırasında Barselona şehrinde yer alan dükkânlardan bazılarına taş atıldığı fark edildi. Eylemciler, cadde ve sokaklarda bulunan çöp bidonlarını yaktılar. Öte yandan, polis karakollarından birine şişelerle saldırıldığı görüldü.

Güvenlik güçleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Barselona şehrinde dükkân yağmaladığı görülen 5 kişi dâhil olmak üzere toplam 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaç kişi gözaltına alındı?

Katalonya'da İspanyol rapçi Hasel'e destek protestolarında şu ana kadar 107 eylemcinin gözaltına alındığı bildirildi. Protesto gösterilerinde şimdiye dek 82 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medya hesapları ve şarkıları üzerinden kraliyet ailesi ile devlet kurumlarına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve terör eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle Hasel'e 9 ay hapis cezası verilmişti. Bir üniversiteden 16 Şubat 2021'de güvenlik güçlerinin zoruyla çıkarılarak tutuklanan Hasel hakkında farklı bir suçtan 2,5 sene hapis cezası talep edilmişti. Hasel, söz konusu ülkede gerçekleştirilen protesto gösterilerinin nedenini "faşist kurum ve kuruluşlara yönelik öfke" olarak değerlendirmişti. Şarkılarında polis ekipleri tarafından göçmenlere eziyet edildiğini ve söz konusu göçmenlerin öldürüldüğünü vurgulayan Hasel'e tepki gösterilmişti.

Serbest bırakılmasını istiyorlar

Hasel'in tutuklanması üzerine İspanya'da demokratik normların ve düşünce özgürlüğünün ihlâl edildiğine ilişkin tartışmalar ortaya çıktı. Söz konusu ülkede sol görüşlü gruplar, Hasel'in derhal serbest bırakılmasını istiyor. Unidos Podemos Partisi de İspanyol rapçinin serbest bırakılması gerektiğine inanıyor.

İspanya Başbakanı ne demişti?

İspanya Başbakanı Sanchez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinde tam demokrasinin olduğunu ifade etmişti. Şiddet içerikli eylemleri eleştiren Sanchez, demokratik kuralların hâkim olduğu ülkelerde asla şiddet kullanımına müsaade edilemeyeceğini dile getirmişti.

Plastik mermiyle müdahale sonucu gözünü kaybetmişti

El Pais gazetesi, Katalonya'da başlayan protesto gösterilerinin Madrid ve Valencia kentlerine sıçradığını kaydetmiş, plastik mermiyle müdahale neticesinde göstericilerden birinin tek gözünü kaybettiğini, bunun üzerine de gerilimin iyice arttığını ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 08:35