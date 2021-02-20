İspanya Karıştı! Rap Sanatçısının Hapse Atılması İle Sokaklar Savaş Alanına Döndü

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spanya karıştığı haberleri dünya gündemine bomba gibi düştü. Devam eden protesto gösterileri güvenlik güçlerini zor durumda bıraktı. İspanya sokaklarının savaş alınma dönmesi İspanyolları korkutan gelişme olarak görüldü. Rap müzik sanatçısı olan Pablo Hasel, İspanya'da Kral 6. Felipe ile babası Juan Carlos ile ilgili olarak hakaret dolu bir konuşma gerçekleştirmesi ardından kendisine 2 yıl 9 ay süreli olarak hapis cezası verilmişti. İspanya'da yaşanan bu önemli gelişme ardından İspanyollar sokağa döküldü ve protesto gösterilerine hız kesmeden devam etti. Savaş alanına dönen İspanya sokaklarında protestocuları durdurmak isteyen polis ekipleri, taş ve şişe saldırısı ile karşılaştı. İşte dünya gündeminden son dakika haberinin detayları…

İspanyolların sokağa dökülmesi ile protesto gösterileri şiddetini azaltmaksızın gösterilerine devam etti. Protesto gösterilerinin 4. gününde şiddet eylemleri arttı ve İspanya sokakları adeta savaş alanına dönüp görenleri korkuttu. Rap müzik sanatçısı Pablo Hasel, İspanya'da terörü yücelttiğini öne süren kral 6. Felipe ve babası John Carlos hakkında bir konuşma gerçekleştirdi ve bu konuşmanın hemen ardından sanatçının cezaevine gönderilmesi ile birlikte İspanya karışmayan başladı. Rap müzik sanatçısı Pablo Hasel gözaltına alınarak yaptığı konuşma ardından tutuklandı. Kral 6. Felipe ve babası John Carlos hakkında yaptığı konuşma sebebiyle hakkında dava açılıp 2 yıl 9 ay süreli hapis cezasına çarptırılan rap müzik sanatçısı, cezaevine gönderildi. Sanatçının cezaevine gönderilmesinin hemen ardından İspanya sokakları adeta savaş alanına döndü. Sokağa çıkan İspanyollar, protesto eylemlerine başladı ve olayın şiddeti giderek arttı. Eylemlerin 4. gününde ise sokakların savaş alanına dönmesi ve protesto gösterilerinin hız kesmeden devam etmesi korku dolu anlara sebep oldu. Başkentte başlayan protesto gösterileri diğer kentlere de yansıdı. Kent içerisinde izinsiz bir şekilde yapılan gösteriler ve aşırı solcu gençler ile üniversite öğrencilerinin gösterilere destek verdiği ifade edilen bilgiler arasında yer aldı. Şehir merkezine çöp bidonlarının ateşe verilerek öğrencilerin yolları kestiği öğrenildi. Protestocular yürüyüş yollarında bulunan işyerlerine ve araçlara zarar verdi. Kendilerini durdurmak isteyen polislere ise taş ve şişe atarak saldırıda bulunuldu.