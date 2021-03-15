İspanya'da "haftada 4 gün mesai" denemesi!

Pandemi döneminde çalışma koşullarının ve şeklinin değişmesi, yıllarca birçok ülke ve şirket tarafından uygulanan mesai saatlerindeki değişiklikleri bir kez daha gündeme getirdi. Çok çalışmanın her zaman verimli çalışmak anlamına gelmediğini kaydeden uzmanlar bu nedenle haftanın 5-6 günü çalışan insanların iş arzularının zaman zaman düştüğünü belirtiyorlar. İş verimini artırmak için insanların özel hayatına daha fazla vakit ayırması gerektiğini savunanlar mesainin haftanın 4 günüyle sınırlandırılması gerektiğini belirtiyorlar. Önceki yıl bu konuya dair bir açıklama yapan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, günlük çalışma saati ve esnek mesai konularıyla ilgili çalışma yapacaklarını kaydetmişti.

"Çok çalışmak, daha verimli olmakla aynı değil"

İspanya'da çalışma saatleri ve haftalık mesai günlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine dair bir teklif sunan sol parti Más País'in teklifi hükümet tarafından kabul edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Más País lideri Iñigo Errejón (32), haftalık çalışma süresinin 4 güne ve 32 saate düşürülmenin "ülkenin gerçek gündemi" olduğunu söyledi. Ülkedeki işçilerin Avrupa ortalaması dikkate alındığında çok fazla çalıştığına değinen muhalif lider Errejón, "daha çok çalışmanın daha verimli olmakla" aynı anlama gelmediğini kaydetti.

Günlük 8 saat mesai de İspanya'daki protestolarla mümkün olmuştu!

2021 yılı başında hükümete işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili bir teklif sunan Más País partisi, çalışma sürelerini düşürmek için hükümete 3 yıl için 50 milyon euroluk bir proje teklifi yaptı. Desteklerle birlikte yaklaşı 200 şirketteki 6 bin çalışanın ilk etapta bu düzenlemeden yararlanabileceği aktarıldı. En önemli durumun "iş ve kaybına yol açmamak" olduğunu belirten Hector Tejero, b u tarz bir pilot projeyi başlatarak dünyada öncü olmak istediklerini aktardı. İş sürelerinin 8 saate indirilmesi, 1919'da 44 günlük grev yapan İspanyol sol partilerinin protestoları sayesinde gerçekleşmişti.