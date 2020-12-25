İsmet İnönü 47. Yıl Dönümünde Unutulmadı

Ülkemizin ikinci cumhurbaşkanı olarak görev yapmış İsmet İnönü 47.yl yıl dönümünde de unutulmadı!

Türkiye siyasi tarihinde öne çıkan, Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri olan Kurtuluş Savaşı kahramanlardan biri olan İsmet Önünü 47.yıl dönümünde de anıldı.

İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Osmanlı’da Albay, Cumhuriyet Döneminde ise Orgeneral olarak yer aldı. Aynı zamanda kendisi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı olarak görev almıştır. İsmet İnönü ise 25 Aralık 1973 yılında 89 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

İSMET İNÖNÜ KİMDİR?

Mustafa İsmet İnönü 24 Eylül 1884 yılında İzmir ilimizde doğmuştur. 25 Aralık 1973 yılında ise Ankara’da gözlerini kapadı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun albaylarından biri olan İnönü, aynı zamanda Cumhuriyet’in ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda cesurca yer almış ve İstiklal Madalyasına sahiptir.

Cumhurbaşkanlığı görevine ise 11 Kasım 1938 yılında gelmiş ve 22 yıl bu görevde kalmıştır.

Kurtuluş Savaşı’na katılan ve Lozan Antlaşmasını imzalayan İnönü, siyası ve askeri hayatında birçok başarıya imza atmıştır. 12 yıl yaptığı kesintisiz başbakanlık ile Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun başbakanlık yapan şahıstır.

ASKERİ YAŞAMI

İsmet İnönü 1908 yılında 2.Sğvari Fıkrasında kurmay oldu ve aynı zaman 31 Mart Harekâtında yer aldı. 26 Nisan 1912 tarihinde ise binbaşı rütbesine yükseltildi.

Balkan Savaşı’nda bulundu ve Çatalca Ordusu Sağ Cenah Komutanlığı kurmaylığında görev aldı. Balkan Savaşı’ndan sonra ise İstanbul Antlaşmasını imzalayan heyette askeri danışman olarak bulundu.

1914 yılında ise Enver Paşa tarafından başlatılan ordunun yenileştirilmesinde etkin bir şekilde görev aldı.

I. Dünya Savaşı

İsmet İnönü aynı zamanda I. Dünya Savaşı’nda da etkin rol aldı ve başarılara imza attı. Mustafa Kemal Paşa ile birlikte yer aldılar. Kafkas Cephesinde Kolordu Komutanlığı yaptı. Aynı zamanda Filistin Cephesinde de 20.Kolurdu Komutanı ve20 Haziran’da da 3.Kolordu komutanlığında görev aldı.

Kurtuluş Savaşı

Filistin Cephesinde yararlanan İnönü, İstanbul’a döndü. 29 Aralık 1919 tarihinde Paris Barış Konferansına hazırlık için hazırlanan komisyona askeri müşavir olarak atandı.

8 Ocak 1920 tarihinde Ankara’ya giderek Mustafa Kemal ile birlikte çalışmaya başladı. Daha sonra ise yeni kurulmuş olan Ali Rıza Paşa hükümetinde görev aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisine Edirne milletvekili olarak girdi.

Daha sonra ise Batı Cephesinde yer alan Kuzey Kesimi Komutanlığına atandı.

Kurtuluş Savaşı sırasında milli beraberliği tehdit eden Çerkez Ethem ayaklanması ve birçok iç isyanın bastırılmasında büyük rol aldı.

Bu cephede ise Miralay Rütbesinden, Mirliva rütbesine yükseldi ve Paşa oldu. İzmir ilinin geri alınmasından sonra ise ateşkes görüşmelerinde yer aldı.

Askeri kimliği bir yana bırakan İsmet İnönü ülkemizin ilk başkanı olarak 12 yıl daha sonra da uzun bir süre ikinci cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Vefatının 47.yıl dönümünde de saygıyla anıldı.