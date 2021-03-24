İŞKUR Öğrencilere, Kadınlara, İşsizlere Günlük 108 Lira Para Verecek!

İŞKUR, ücretsiz olan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında vatandaşlara hem meslek öğrenme hem para kazanma hem de kalıcı işe sahip olma fırsatı sunuyor. Özellikle öğrencilerin, kadınların ve işsizlerin desteklendiği bu programda verilen harçlıklar en az 108 lirayı buluyor.

Son zamanlarda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında iş yerlerinin kapanması nedeniyle pek çok vatandaşımız işsiz kalmıştır ve geçimlerini sağlayabilmek için pandemi sürecinde çalışabilecekleri bir iş aramaktadır. Bunun yanı sıra, uzaktan eğitim sürecine geçen öğrenciler de evdeki boş zamanlarını çalışarak ve meslek öğrenerek geçirmek istemektedir. Bu nedenle neredeyse tüm yaş gruplarında yoğun bir iş arama temposuna girmiştir. Toplumun her kesimine iş fırsatları yaratmayı amaçlayan İŞKUR ise bu duruma müdahale etmiş ve çeşitli mesleki kurslar açarak vatandaşların hem iş öğrenmelerini hem de maddi kazanç elde etmelerini sağlamıştır. Özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin, kadınların ve tüm işsizlerin desteklendiği bu programlara katılmak tamamen ücretsizdir.

Meslek edinmek ve para kazanmak isteyen herkesin başvurabileceği işbaşı eğitim programları, kursiyerlere en az 54 TL, 81 TL, 108 TL cep harçlığı veriyor. Sadece harçlık vermek ve meslek öğretmekle kalmıyor kişinin sigortasını da karşılıyor ve kurs bitiminde kursiyerleri kalıcı işlere de yerleştiriyor.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA MAAŞ NE KADAR?

İşbaşı eğitim programına katılım sağlayan kursiyerlere, programa fiilen katılmaya başladıkları gün üzerinden çeşitli ödemeler yapılmakta ve imkanlar sunulmaktadır.

Öncelikle, iş arayan statüsünde bulunan vatandaşlara günlük 108,68 lira, öğrencilere 81,51 lira, işsizlik maaşı alanlara da 54,34 lira zaruri gider ödemesi yapılmaktadır. Yukarıda söz ettiğimiz ve geleceğin meslekleri olarak tanımlanan mesleklerle ilgili düzenlenen programa katılan vatandaşlara günlük 115 lira zaruri gider ödemesi de verilmektedir. Bunun yanı sıra, İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden yararlanan ve ardından işbaşı eğitim programlarına katılım sağlayan kadınlara günlük 110 lira zaruri gider ödemesi yapılmaktadır. Bakmakla yükümlü olduğu 2-5 yaş arasında çocuğu bulunan kadınlara, imalat sektörüne ait mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılmaları durumunda aylık 400 TL bakım desteği de verilir.

Maddi desteklerin yanı sıra, işbaşı eğitim programına katılan vatandaşların genel sağlık sigortası primi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Son olarak, program bitiminde katılımcılara İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilecektir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR tarafından oluşturulan İşbaşı Eğitim Programlarına katılım sağlamak isteyen vatandaşların karşılamaları gereken belli başlı koşullar bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır;

-Kişinin 15 yaşından büyük olması ve İŞKUR’a kayıtlı durumda işsiz olması

-İşbaşı Eğitim Programı kapsamında işveren kişinin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmaması

-Emekli olmaması

-Kursiyer olacak kişinin, programa başvuru yapan işverenin işyerinde son 3 aydır çalışmamış olması

-Kursiyerin programa başlamadan önceki 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait priminin yatırılmamış olması

-İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olması gerekmektedir.

Söz konusu şartların hepsini karşılayan vatandaşların önlerinde programa katılmaları için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da işbaşı eğitim programına katılabilmektedir.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar, işbaşı eğitim programlarına katılmak için 81 ilde bulunan İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI NE KADAR SÜRÜYOR?

İşbaşı Eğitim Programları, haftanın 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde, günde en az 5 en fazla 8 saat olarak düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programının uygulanacağı süre mesleklere göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda;

-Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay

-Muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay

-Tehlikeli ve çok tehlikeli olan mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden daha az olmayacak şekilde

-Diğer tüm sektörlere ait mesleklerde de en fazla 3 ay uygulanacaktır.

Çağımızın ve geleceğimizin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi alanlarda da işbaşı eğitim programları düzenlenecektir ve bu programlara 18-29 yaş arası gençler katılabileceklerdir. Söz konusu program 9 aya sürebilmektedir.