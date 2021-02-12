Verilen bu destekler alınma aşamasından önce üzerinde fazlasıyla düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler başvuru sürecinden yardım sağlanmasına kadar her husus üzerinde denenmiştir. Sağlanan İŞKUR KOSGEB kredisi nasıl alınır? Sorusu ise merak dilen konulardan biri olmaktadır.

İŞKUR Genç Girişimci Kredisi

Girişimcilik Sertifikası üzerine sağlanan yatırım aşamalarının yanı sıra KOSGEB ve İŞKUR desteği ile birçok protokol imzalanmıştır. Yer alan protokol desteklerinde ise gerekli şartları taşıyan girişimcilere hibe desteği kapsamında verilen eğitim süreçleri de çok önemlidir. İşte tam da bu noktada İŞKUR devreye girerek eğitim ve seminer programlarında bu alanda yürümek isteyenlere yol gösterici şeklinde davranmaktadır.

KOSGEB Hibe Desteği

İŞKUR ve KOSGEB kapsamında oluşan destek programları ile verilen hizmet aynı olmaktadır. Hatta başvuruları şartları bile bu hususta oldukça aynı olmaktadır. Bunun yanı sıra girişimcilik sertifikası bulunması da zorunlu hale getirilmiştir. Bu bağlamda eğitim seminerleri için sıra beklemeden uzaktan olacak şekilde alabilmeniz mümkündür. Sıra veya daha farklı birçok nedenlerin yanı sıra örgün eğitim ile ders alma şansına da sahip olabilirsiniz.

Girişimcilik Sertifikası Nasıl Alınır?

Girişimcilik sertifikası almak isteyen kişiler KOSGEB ve İŞKUR üzerinden belge alımını da sağlayabilirler bu kapsamda öncelikle e-devlet üzerinden şifre almanız gerekmektedir. Daha sonra aldığınız şifre ile KOSGEB üzerinde yer alan web sitesin giriş yapmalısınız. Yapılan girişten sonra sayfa üzerinde karşınıza GELENEKSEL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ sayfası adına arama yapmanız gerekmektedir. Bunun ardından ise eğitime başlayabilir daha sonra belgenizi talep edebilirsiniz. Aynı zaman da örgün eğitimde de yer alarak belgeye sahip olabilmeniz mümkündür.

İŞKUR Kredisi Alma Şartları

İŞKUR üzerinden kredi almayı düşünen kişiler öncelikle belirli başvuru formlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yer alan süreç ise şu şekilde ilerlemektedir;

Sertifikası bulunmayan kişileri girişimcilik üzerine yer alan desteklere başvuramamaktadır.

18 yaşını doldurmanız gerekmektedir.

Gereken evrakları eksiksiz bir şekilde tamamlamalısınız. Sebebi ise başvuru işlemleri esnasında herhangi bir olumsuz durum yaşamamaktır.

Fiziki kapsamda iş yerinizi açmalı gereken hususları bu noktada yerine getirmeniz gerekmektedir.

İş planlama, yürütme, faturalam ve daha birçok unsur ile düzenlemeleri dosyalamalı kapsamlı olacak şekilde ayarlamalısınız.

Tüm hazırlıkları tamamen bitirdikten sonra dijital ortamda gerekli hazırlıkları yapmanız gerekmektedir.

Yapılan ve hazırlanan iş planın da onaylı örneğini hazırlana sunum üzerine yapmalısınız.

İş planınız kabul edildiği takdirde destek verme süreci başlayacaktır.

Bununla beraber uzmanlar tarafından yapılan incelemeler kapsamında ise onaylandığı takdirde destek verilecektir.

Destek Kredisi Başvuru Şartları

KOSGEB desteklerinden yararlanabilmek adına Türk Vatandaşı olmanız gerekmektedir.

desteklerinden yararlanabilmek adına Türk Vatandaşı olmanız gerekmektedir. Ardından istenilen evraklar dosyalanarak uygun şekilde hazırlanarak zamanında teslim edilmesi gerekmektedir.

18 yaşını tamamen doldurmuş olmak gerekmektedir.

Daha önce bu kapsamda destek kredisi almamış olması gerekmektedir.

KOSGEB kapsamında yürütülen desteklerden yararlanmak adına gerekli şartları taşımanız gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Yukarıda verilen şartlar kapsamında tüm maddeleri destekleyen kişiler başvuru sürecinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra sermaye, iş planlaması ve daha birçok nokta üzerinde detaylı çalışmalar da yapılması gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışmaların da dosyalanması gerekir. Girişimcilik ve daha birçok alanda sağlanan destekle beraber geleceğe dair emin adımlarda atılmaktadır.