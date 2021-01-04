İSKİ Uyardı 30 Saatlik Su Kesintisi Olacak!

İSKİ’den son dakika uyarısı geldi 6 ilçede 30 saat boyunca su kesintisi olacak. İşte tüm detaylar haberimizde;

Son dakika olarak İSKİ tarafından duyuruldu! İstanbul’da 6 ilçede 39 saat boyunca devam edecek su kesintisi meydana gelecek.

İSKİ Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında çalışma gerçekleştirecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bugün yaptığı son dakika uyarısına göre İstanbul ilimizin altı ilçesinde yapacağı çalışma nedeniyle 30 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.

30 SAAT SÜRECEK

Korona salgını nedeniyle vatandaşlarımızın su ve temizliğe her zamankinden fazla önem verdiği bu günlerde İSKİ tarafından yapılacak çalışma nedeniyle İstanbul’un bazı bölge ve mahallerine 30 saat boyunca su verilmeyeceği duyuruldu.

İSKİ Şahiintepe-Esenyurt ana isale hattında çalışma olacağını bu sebeple 6 ilçe ve bazı mahallere 30 saat sürecek bir su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İSKİ tarafından yapılacak açıklamaya göre ise çalışma Şahintepe- Esenyurt isale hattında zorunlu olarak yapılacak.

YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN SU KESİNTİSİ

Çalışma nedeniyle ise aşağıdaki bölgelerde su kesintisi meydana gelecek;

İstanbul Başakşehir’de Bahçeşehir birinci ve ikinci kısımlara, Avcılar Semtinde Yeşilkent Mahallesine, Büyükçekmece semtinde Karaağaç mahallesi ve Arnavutköy kısmında Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır bölgelerine, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallesinde bu salı günü, yani 5 Ocak 2021 saat gece 9 sonrasından 7 Ocak Perşembe 03.00 saatine kadar su kesintisi yaşanacak. Kesintinin toplamda 30 saat sürmesi bekleniyor.

İSKİ AÇIKLAMASI

İSKİ tarafından yapılan açıklamada ise 5 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ila 7 Ocak 2021 Perşembe günü gece 03.00 saatleri arasında su kesintisi olacağı duyuruldu ve anlayışları için mahalle sakinlerine teşekkür edildi.