İSKİ son verileri duyurdu! Barajların doluluk oranları belli oldu

İstanbul'da yağışsız ve kurak geçen aylardan sonra alarm veren barajların doluluk oranları yeniden artmaya başladı.

İSKİ tarafından 13 Şubat Cumartesi günü itibarıyla duyurulan verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 46,11'e çıktı. 12 Şubat Cuma günü İstanbul'a 2 milyon 672 bin metreküp su verildiği bildirildi.

İstanbul'a su sağlayan barajların ayrı ayrı doluluk oranlarına ilişkin son veriler ise 12 Şubat Cuma günü yayınlandı.

Buna göre Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 51,94 olarak kayıtlara geçerken, Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 20,99 oldu. Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 22,07 olarak açıklanırken, Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı yüzde 47,88 oldu. Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 51,73 olarak kayıtlara geçerken, Terkos Barajı'nın doluluk oranı yüzde 43,82 oldu. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 81,89 olarak açıklanırken, Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 51,82 oldu. Darlık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 53,90 olarak kayıtlara geçerken, Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 60,07 oldu.

10 günlük veriler ise şöyle:

4 Şubat 2021: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,84 olarak kayıtlara geçti.

5 Şubat 2021: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 44,15 oldu.

6 Şubat 2021: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 44,34 olarak açıklandı.

7 Şubat 2021: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 44,55 olarak duyuruldu.

8 Şubat 2021: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 44,70 olarak kayıtlara geçti.

9 Şubat 2021: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 44,78 oldu.

10 Şubat 2021: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 44,99 olarak açıklandı.

11 Şubat 2021: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 45,09 olarak duyuruldu.

12 Şubat 2021: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 45,48 olarak kayıtlara geçti.

13 Şubat 2021: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 46,11 oldu.

Geçmiş senelere göre doluluk oranları nasıl?

İSKİ'nin sitesinde yer alan son verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 12 Şubat 2012 tarihinde yüzde 76,14 idi. Söz konusu barajların doluluk oranı 12 Şubat 2013 tarihinde yüzde 80,41 olurken, 12 Şubat 2014 tarihinde yüzde 31,30 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 12 Şubat 2015 tarihinde yüzde 91,60, 12 Şubat 2016 tarihinde yüzde 86,01, 12 Şubat 2017 tarihinde yüzde 85,80, 12 Şubat 2018 tarihinde yüzde 77,82, 12 Şubat 2019 tarihinde yüzde 90,32, 12 Şubat 2020 tarihinde yüzde 60,75, 12 Şubat 2021 tarihinde ise yüzde 45,48 olarak açıklandı.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un 13 Şubat Cumartesi günü çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, en yüksek sıcaklığın 4 derece olması bekleniyor.

İstanbul'un 14 Şubat Pazar günü yoğun kar yağışlı geçeceği öngörülürken, en yüksek sıcaklığın 2 derece olması bekleniyor.

İstanbul'un 15 Şubat Pazartesi günü kar yağışlı geçeceği tahmin edilirken, en yüksek sıcaklığın 2 derece olması bekleniyor.

İstanbul'un 16 Şubat Salı günü kar yağışlı geçeceği öngörülürken, en yüksek sıcaklığın 1 derece olması bekleniyor.

İstanbul'un 17 Şubat Çarşamba günü kar yağışlı geçeceği tahmin edilirken, en yüksek sıcaklığın 0 derece olması bekleniyor.