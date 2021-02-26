İSKİ, barajların doluluk oranlarını açıkladı!

İstanbul'da barajların son durumu belli oldu. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı, İSKİ tarafından 26 Şubat Cuma günü açıklanan verilere göre, yüzde 55,10'a yükseldi.

Barajlara göre doluluk oranları nasıl?

26 Şubat Cuma günü itibarıyla Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 37,97, Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 63,06, Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 63,29, Darlık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 60,87, Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 65,61, Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı yüzde 57,30, Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 58,82, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 29,56, Terkos Barajı'nın doluluk oranı yüzde 51,39, Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 71,10 olarak kayıtlara geçti.

Su rezervi ne kadar oldu?

İstanbul'a su sağlayan gölet ve barajların su biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp.

26 Şubat Cuma günü itibarıyla su miktarı, 478 milyon metreküpe çıktı. Söz konusu şehre 25 Şubat Perşembe günü itibarıyla 2 milyon 712 bin metreküp su verildi.

Son 15 günlük doluluk oranları nasıl?

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı; 12 Şubat günü yüzde 45,48, 13 Şubat günü yüzde 46,11, 14 Şubat günü yüzde 46,44, 15 Şubat günü yüzde 47,20, 16 Şubat günü yüzde 47,82, 17 Şubat günü 48,28, 18 Şubat günü yüzde 48,67, 19 Şubat günü yüzde 49,16, 20 Şubat günü 50,03, 21 Şubat günü yüzde 50,56, 22 Şubat günü yüzde 51,33, 23 Şubat günü 52,29, 24 Şubat günü 53,14, 25 Şubat günü yüzde 54,07, 26 Şubat günü ise yüzde 55,10 oldu.

Son 15 yıla göre doluluk oranları nasıl?

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı; 26 Şubat 2006 tarihinde yüzde 98,55, 26 Şubat 2007 tarihinde yüzde 55,27, 26 Şubat 2008 tarihinde yüzde 34,63, 26 Şubat 2009 tarihinde yüzde 76,02, 26 Şubat 2010 tarihinde yüzde 97,87, 26 Şubat 2011 tarihinde yüzde 91,95, 26 Şubat 2012 tarihinde yüzde 86,29, 26 Şubat 2013 tarihinde yüzde 84,09 oldu.

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı; 26 Şubat 2014 tarihinde yüzde 29,76, 26 Şubat 2015 tarihinde yüzde 96,19, 26 Şubat 2016 tarihinde yüzde 86,91, 26 Şubat 2017 tarihinde yüzde 87,73, 26 Şubat 2018 tarihinde yüzde 81,21, 26 Şubat 2019 tarihinde yüzde 92,09, 26 Şubat 2020 tarihinde yüzde 62,84 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul hava durumu

27 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece.

28 Şubat Pazar: Sağanak yağışlı. Beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.

1 Mart Pazartesi: Yağmurlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 8 derece.

2 Mart Salı: Yağmurlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 4 derece.

3 Mart Çarşamba: Parçalı bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.