İşkence Yapan Kocasını Öldürmüştü: Melek İpek Üniversiteye Hazırlanıyor

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan ve 2 çocuk annesi olan Melek İpek, kendisine işkence yapan, çocuklarını dahi tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek’i vurarak öldürmüştü. Tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevi’ne gönderilen İpek, cezaevi şartlarında çocukları ile Pazartesi günü görüşmüş ve hasret gidermişti.

Avukatı: Melek İpek yeniden üniversiteye hazırlanıyor

İşkenceci eşini öldüren ve sosyal medyada birçok kişinin, tutukluluğuna itiraz ettiği Melek İpek’in attığı önemli bir adımı paylaşan Avukatı Ahmet Onaran, sosyal medya paylaşımında “Bu kitapların anlamı çok büyük; yeniden, en başından başlamak ve onlarca şey. Üzerimdeki tüm selam ve mesajlarınızı ilettim. Melek ve evlatları daha iyi, pazartesi kızları ile cezaevi şartlarında görüştü, gönderdiğiniz mektupları sevinç ve göz yaşı ile okuduğunu ve hepinizi çok sevdiğini söyledi. Dosyanın tekemmülünde (gelişiminde) güzel şeyler oluyor. Melek için çıktığımız bu yolda hiç yeise (umutsuzluğa) kapılmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Melek için adalet tecelli edecek” ifadelerini kullandı.