Isınmak İçin Sobayı Yakan İşçi Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

Camii lojmanında yangın çıktı 1 kişi hayatında kaybetti. Manisa Akhisar’da bulunan bir caminin lojmanında yangın çıktığı öğrenildi. İçeride kalan 1 işçi ise olay yerinde can verirken 2 işçinin ise yaralandığı haberi öğrenildi. Manisa’da camii lojmanında çıkan yangında bir kişinin can verip 2 kişinin yaralandığı korkunç yangın, Manisa Akhisar’da akşam saatlerinde meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olan bir camii lojmanında yaşandı. Çıkan yangının sebebinin ise çalışmalarını bitiren işçilerin ısınmak istedikleri için sobayı yakmaları olduğu öğrenildi. İşçilerin soğuk havada ısınmak için yaktıkları sobadan çıkan alevler kısa süre içerisinde tüm camiiyi kapladı. Çevrede olaya şahit olan vatandaşlar ise yangını hemen ihbar etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Bir işçinin çıkan yangında hayatını kaybettiği öğrenilirken diğer 2 işçinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İlçeye bağlı olan Akselendi Mahallesi’nde bulunan camideki inşaat işlerini bitiren 3 işçinin geceyi geçirmek için lojmana gidip sobayı yaktı öğrenildi. Çalışmaları bittikten sonra ısınmak için yaktıkları soba ise aniden alev alıp dışarıya sıçramaya başladı. Kısa bir süre içinde işçilerin içinde bulunduğu lojman alevlere teslim oldu. Olaya şahit olan çevredeki insanlar hemen bir ihbarda bulundu. Bölgeye İtfaiye ve 112 sağlık ekipleri geldi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde sobadan çıkan yangını kontrol altına aldı. Yapılan inceleme sonunda lojmanda bulunan 55 yaşındaki işçi Yüksel Bilgin’in olay yerinde can verdiği ve diğer 2 işçinin ise yaralandığı öğrenildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği yangında 54 yaşındaki Erdoğan Yıldırım ve 55 yaşındaki Atilla Akın yaralı olarak kazayı atlattı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde gerçekleştiren ilk müdahale sonrası 2 kişi Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı.