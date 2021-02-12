İşe Giderken Silahlı Saldırı Arasında Kaldı! Yanlışlıkla Vurularak Öldü

Ankara’da korkunç bir olay yaşandı. Alacak meselesi sebebi ile iki grup arasında düzenlenmiş olan silahlı saldırıda işe gitmek için oradan geçen 36 yaşındaki inşaat işçisi adam yaralanarak olay yerinde can verdi. İki grup arasında çıkan silahlı saldırı sırasında konu ile hiçbir ilgisi olmayan adam işine gitmek için evden çıkmıştı. Silah seslerinin duyulması ile kaldırımda beklemeye başlayan adama kurşunlardan bir tanesi isabet etti. Ankara’da yaşanan korkunç olayda işe gitmek için evden çıkan ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ankara’nın Mamak ilçesinde alacak verecek davası yüzünden meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Konu ile ilgisi olmayan ve işe gitmek için evinden ayrılan bir kişinin kurşunlar arasında kalarak yaralandığı öğrenildi. Silah seslerinin duyulması ile kaldırımda bekleyen vatandaş, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı olan Yeşilbayır Mahallesi’nde yaşandı. Ahmet K. ve Soner K. isimli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada akrabaları olan Muhittin Kalaycı’ya silahlı saldırı düzenlendi. Kalaycı’nın ikamet ettiği sokak’ta plakası olmayan bir motosiklet ile olay yerine gelen saldırganlar düşmanlarının evden çıktığı sırada ona ateş etti. Kalaycı’ya düzenlenen silahlı saldırı sırasında ikilinin silahlarından çıkan kurşunlardan biri işe gitmek için kaldırım kenarında bekleyen inşaat işçisi olan 36 yaşındaki İbrahim Daşçı’ya isabet ederek genç adamı hayattan kopardı. Olay ile ilgili hiçbir ilgisi bulunmayan 36 yaşındaki İbrahim Daşçı, kasık bölgesine gelen kurşun ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlardan çıkan bir diğer kurşunun ise Muhittin Kalaycı’nın dizine isabet ettiği öğrenildi. İşe gitmek için evden çıkan 36 yaşındaki genç adamın bir çocuk babası olduğu ifade edildi. Aynı zamanda dizinden vurulan Muhittin Kalaycı, çevrede olaya şahit olanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. İnşaat işçisi olan Daşçı, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken dizinden vurulan Muhittin Kalaycı tedavi sonrasında taburcu oldu.

Ankara’da yaşanan korkunç olay sonrasında polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Plakası olmayan bir motosiklet ile olay yerine gelen saldırganların gittiği güzergah üzerinde çalışma başlatarak saldırganları yakaladı. Polis ekiplerinin düzenlediği titiz çalışma sonucunda yakalanan saldırganlar mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.