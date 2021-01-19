İsa heykelinin altında aşılandılar!

Bazı ülkeler koronavirüse karşı toplu aşılama uygulamasına geçti. O ülkelerden biri de Brezilya oldu. Söz konusu ülkenin Rio de Janeiro şehrinde ilk koronavirüs aşıları yapıldı. Aşıların uygulandığı yer ise Corcovado Dağı'nın üstünde bulunan İsa heykelinin altı oldu. Birçok yetkilinin yanı sıra gazeteciler ve dinî liderler de toplu aşılama kampanyasına dâhil oldu. Koronavirüs aşısının ilk yapıldığı kişilerden biri koruma evinde ikamet eden ve 80 yaşında olduğu öğrenilen Terezinha de Conceiçao oldu. Koronavirüs aşısının uygulandığı diğer kişi ise 59 yaşında olduğu belirtilen Dulcineia da Silva isimli hemşire oldu. Söz konusu kişiler, koronavirüs aşısı yaptırdıkları için heyecanlı hissettiklerini ve normal yaşamlarına geri dönmek için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Rio de Janeiro şehri, Çin merkezli Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşısından sadece 487 bin 520 doz ithal edebildi. İlk aşamada aşıların koronavirüse rastlanan hastalarla temaslı sağlık görevlilerine, huzurevlerinde bulunan 60 yaş üstü kişilere ve köylerde ikamet eden insanlara uygulanacağı ifade edildi.

Brezilya'da koronavirüs bilançosu

Brezilya'da şu ana kadar 8 milyon 512 bin 238 vaka tespit edilirken, 7 milyon 452 bin 47 kişi iyileşti. Şu ana kadar 210 bin 328 kişinin yaşamını yitirdiği Brezilya, dünya sıralamasında en fazla vakanın tespit edildiği üçüncü ülke olarak yer alıyor.

Söz konusu ülkede Çin merkezli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşıları ile Oxford ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen aşılara acil kullanım onayı verilmişti. 6 milyon doz CoronaVac aşısının ülkede mevcut olduğu, 2 milyon doz Oxford/AstraZeneca aşısının ise kısa süre içerisinde ülkeye getirileceği ifade edilmişti. Brezilya'da ilk aşamada 8 milyon doz aşının yapılacağı belirtilmişti. Brezilya'da acil kullanım onayı için müracaat edilen Sputnik V isimli Rus aşısının üçüncü faz klinik deneylerine ilişkin daha çok bilgiye gereksinim duyulduğu ifade edilmişti. Bunun üzerine Brezilya'da ilk koronavirüs aşısı, Sao Paulo eyaletinde Monica Calazans'a uygulanmıştı. Söz konusu kişinin 54 yaşında bir yoğun bakım hemşiresi olduğu belirtilmişti.

Koronavirüsün en çok sarstığı Brezilya, 2021 senesinde 350 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı almayı düşünüyor. Bunlardan 100 milyonun CoronaVac aşısı, 214,4 milyonunun ise Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı olacağı ifade ediliyor.