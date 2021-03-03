İş yerlerinin çalışma saatleri belli oldu!

Türkiye'de dün itibarıyla kademeli normalleşme süreci başladı. Şehirler koronavirüs bakımından risk durumlarına göre kategorilere ayrıldı. Önlemler de bu kategorilere göre alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin bir genelge valiliklere yollandı.

"Kısıtlama getirilmişti"

Bakanlık tarafından yollanan genelgede, pandemi ile mücadele kapsamında koronavirüsün bulaş hızının azaltılması için önlemler alındığına dikkat çekilerek, önceden iş yerlerinin bazılarının açılma ve kapanma saatlerinin kısıtlandığı hatırlatıldı.

"Şehirler 4 gruba ayrıldı"

Koronavirüs vaka sayılarının azaldığı ve pandeminin seyrinde yavaşlama gerçekleştiği belirtilen genelgede, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısında kademeli normalleşme sürecine dair esasların tespit edildiğine dikkat çekildi. Genelgede, şehirlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya konan koşullar doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olmak üzere 4 farklı kategoriye bölündüğü hatırlatıldı.

Kafe, restoran ve lokantaların çalışma saatleri

Kategorilere göre alınacak önlemlerin duyurulduğuna işaret edilen genelgede, "düşük riskli", "orta riskli" ve "yüksek riskli" gruplarında yer alan şehirlerde çay bahçesi, kıraathane, tatlıcı, pastane, kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösterebileceği ifade edildi. Genelgede, söz konusu işletmelerin saat 07.00 ile saat 19.00 arasında hizmet verebileceği kaydedildi.

Kuaför, berber, manav ve kasapların çalışma saatleri

"Düşük riskli", "orta riskli" ve "yüksek riskli" gruplarında yer alan şehirlerde ayakkabıcı, güzellik salonu, kuaför, berber, kasap, manav, market ve bakkal gibi iş yerlerinin saat 07.00 ile saat 20.00 arasında faaliyet gösterebileceği aktarılan genelgede vali ve kaymakamlıklar tarafından kararların hızlı bir şekilde alınacağına dikkat çekildi.

Şehirlere göre renk kodları nedir?

100 binde 10'un altında vaka tespit edilen düşük riskli şehirler mavi renkle gösteriliyor. 100 binde 11-35 arası vaka tespit edilen orta riskli şehirler sarı renkle gösteriliyor. 100 binde 36-100 arası vaka tespit edilen yüksek riskli şehirler turuncuyla gösteriliyor. 100 binde 100'ün üstünde vaka tespit edilen çok yüksek riskli şehirler kırmızıyla gösteriliyor.

Sağlık Bakanı Koca tarafından 20-26 Şubat 2021'e ilişkin paylaşılan risk haritasına göre; Ordu 100 binde 301,76 vaka ile birinci sırada yer alıyor. 100 binde 264,71 vaka ile Giresun ikinci sırada, 100 binde 262,17 ile Samsun üçüncü sırada, 100 binde 239,52 ile Trabzon dördüncü sırada, 100 binde 213,10 ile Rize beşinci sırada yer alıyor. Söz konusu

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 09:44