İş Bankası Çöktü! Ziraat Bankası Düzelmeden İş Bankası Mobil Uygulaması Da Çöktü!

Bugün sabah saatlerinde Ziraat Bankası’nın mobil uygulamasında bir problem yaşandığı haberi öğrenildi. Ziraat Bankası’nın müşterileri işlemlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştiremez iken uygulamada problem yaşandığı haberi öğrenildi. Ziraat mobilin çökmesi pek çok kişinin işini sekteye uğrattı Peki Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması ne zaman düzelecek? İşte konu ile ilgili detaylar…

Ziraat Bankası mobil uygulamasının çökmesi gündeme bomba gibi düştü. Ziraat Bankası hesabı kullanan vatandaşlar sabah saatlerinde Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapacakları işlemlerine gerçekleştiremedi. Çok sayıda vatandaş problemin ne olduğunu merak ederken Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan işlemlerin gerçekleşmemesi birçok problemi beraberinde getirdi. Peki Ziraat mobil çöktü mü? Sabah saatlerinde yaşanan konu ile ilgili olarak Ziraat mobilin açılmaması birçok vatandaşın işlerini sekteye uğrattı.

Vatandaş Sabah saatlerinde mobil uygulaması üzerinden yaşadığı problemin ne zaman düzeleceğini merak ederken sosyal medyada da konu ile ilgili yorumlar yapıldı. Ziraat mobil neden çöktü? işlemler neden gerçekleştirilemiyor? İşte merakla beklenen soruların cevabı…

Ziraat Bankası hesabı bulunanlar sabah saatleri itibari ile mobil uygulaması üzerinden erişimlerini gerçekleştiremedi. Mobil uygulaması üzerinden istedikleri işlemleri yapamayan vatandaş uygulamanın ne zaman düzeleceğini merak etti. Peki Ziraat mobil ne zaman düzelecek?

Vatandaş sabah saatlerinde mobil uygulaması üzerinden yaşadığı problemin ne zaman düzeleceğini merak ederken sosyal medyada da konu ile ilgili yorumlar yapıldı. Ziraat mobil neden çöktü? işlemler neden gerçekleştirilemiyor? Merak edilen soruların cevapları hakkında yetkililer açıklama yaptı. Ziraat Bankası hesabı bulunanlar sabah saatleri itibari ile mobil uygulaması üzerinden erişimlerini gerçekleştiremedi. Mobil uygulaması üzerinden istedikleri işlemleri yapamayan vatandaş uygulamanın ne zaman düzeleceğini merak etti. Konu hakkında açıklamalar yapan yetkililer vatandaştan yaşanan problem hakkında özür dilerken en kısa zamanda yaşanan sorunun çözüme kavuşacağını ifade etti.