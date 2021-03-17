Irkçılık tartışması: Sadece yabancılara test zorunluluğu var!

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bütün yabancı çalışanlar ile en az bir yabancı çalışana sahip olan işverenlere yönelik Mart ayının bitimine dek koronavirüs testi zorunluluğu getirildi. Söz konusu kararın kaçak olarak çalışan yabancıları da kapsadığı öğrenildi. Kaçak olarak çalışan kişilerin, koronavirüs testi yaptırmaları durumunda güvenlik güçlerine bildirilmeyecekleri ifade edildi.

"Yayılımı durdurmak istiyoruz"

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, semptom göstermeyen yabancı çalışanlara yönelik koronavirüs testi zorunluluğu getirilmesinin amacı "koronavirüsün yayılımını engellemek" olarak bildirildi. Açıklamada, yasal belgeye sahip olan ya da olmayan bütün yabancı çalışanlar için bu kararın geçerli olduğu kaydedildi.

Para cezası kesilecek

Koronavirüs testi zorunluluğunu ihlâl eden kişilere para cezası dâhil olmak üzere idari yaptırımların uygulanacağı öğrenildi.

Gyeonggi eyaletinde 275 kişi pozitif çıkmıştı

Güney Kore'ye bağlı Gyeonggi eyaletinde 275 yabancıya uygulanan koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlanması üzerine söz konusu testlerin zorunlu tutulacağı bildirilmişti.

Yabancı çalışanların koronavirüse yakalanmalarının ciddi bir tehlike yarattığına ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, konuya dair detaylı bir bilgi vermedi. Gyeonggi eyaletinde 85 bin yabancının çalıştığı biliniyor. Kaçak olarak çalışan yabancıların ne kadar olduğu henüz bilinmiyor ancak sayılarının 100-200 bin arasında olduğu öngörülüyor. 15 Mart Pazartesi günü itibarıyla 120 bin yabancıya koronavirüs testi yapılmıştı.

Seul'de 390 bin civarında yabancı çalışan var

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yasal olarak 242 bin 623 yabancı çalışanın bulunduğu biliniyor. Söz konusu şehirde kaçak olarak çalışanlarla beraber toplam yabancı sayısının 390 bin civarında olduğu öngörülüyor.

Irkçılık tartışmaları alevlendi

Yabancıların koronavirüs testlerinin yapıldığı merkezlerde uzun kuyruklar halinde bekledikleri görüldü. Söz konusu yabancılar, bu kararın ırkçı ve ayrımcı bir karar olduğunu dile getirdi. Koronavirüsle mücadele sürecinin dikkatsiz bir şekilde yürütüldüğünü ve kendilerine yönelik düşmanca bir tavır sergilendiğini ifade eden yabancılar, iş yerlerinin kontrol edilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini ancak bunun yerine kendilerinin günah keçisi ilan edildiğini dile getirdi.

"Bilimsel bir yanı var mı?"

Kore Risk Grubu'nun Başkanı Chad O'Carroll, koronavirüs testi yaptırmaktan memnun olacağını söyledi. Chad O'Carroll, yine de spor salonuna gidenlere ve kilise cemaatlerine yönelik koronavirüs testi zorunluluğu getirilmediğini belirterek, söz konusu testlerin yalnızca yabancılar için zorunlu hale getirilmesinin bilimsel yanının ne olduğunu sordu.

"Yasal bir uygulama"

Irkçılık iddialarını asla kabul etmeyen hükümet yetkilileri, koronavirüs testlerini yasal bir karantina uygulaması olarak nitelendirdi.

Sıkı tedbirler hayata geçirildi

Güney Kore'de koronavirüsle mücadele kapsamında yaygın olarak testler uygulandı. Vakaların tespit edildiği yerlerde de oldukça sıkı karantina tedbirleri hayata geçirildi. Böylece koronavirüsün yayılım hızı kontrol altında tutuldu. Söz konusu ülkede şu ana kadar 96 bin vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 1.600 can kaybı gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 13:41