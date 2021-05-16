Irkçı Yunan Vekil Hapis Cezasına Çarptırılmak Üzere Atina'ya İade Edildi

Avrupa Parlamentosunun Yunan üyesi Ioannis Lagos, Cumartesi günü öğleden sonra kelepçeli olarak beş Yunan polisiyle birlikte Atina Uluslararası Havaalanına geldi. 48 yaşındaki zanlı, aşırı sağcı Altın Şafak siyasi partisinin önde gelen üyelerinden biri olarak bulunduğu günlerden kaynaklanan suçlardan şimdi 13 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılacak.

Hükümlü siyasetçi savcıların önüne çıkarıldığı için "Ortodoksluk ve Yunanistan için her fedakarlığa değer" diye bağırdı. Avukatlarının, Parlamento üyesi olarak görevini yerine getirebilmesi için Atina yakınlarında hapse atılmasına ilişkin önceden itirazlarına rağmen, savcılar onun derhal Yunanistan'ın orta kesimindeki Domokos Hapishanesine götürülmesini emretti.

Daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Lagos, dokunulmazlığının kaldırılmasından kısa süre sonra 27 Nisan'da Brüksel'de tutuklanmıştı.

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı. Yunan hükümet sözcüsü Aristotelia Peloni iade ile ilgili olarak, "Yunan demokrasisi Altın Şafak partisinin zehriyle savaştı ve ortadan kaldırdı. Hukukun üstünlüğü suçlulara karşı sağlam durdu." Dedi.

Politikacının mahkumiyeti, II.Dünya Savaşı'nı izleyen Nürnberg davalarından bu yana Avrupa'da faşistlere karşı yapılan en büyük davadan kaynaklandı. İçinde Lagos ve partinin önde gelen üyeleri de dahil olmak üzere toplam 68 kişi mahkum edildi ve suç örgütü işletmekten silah bulundurma, saldırı ve cinayete kadar çeşitli suçlardan ağır cezalara çarptırıldı. Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak, Yunanistan'dan Belçika'ya kaçmıştı.

Irkçı siyasetçi, Altın Şafak Partisi'nden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı. Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.