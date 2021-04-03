İrem Gül Kayıp! Müge Anlı 100 Gündür Kayıp Olan İrem Gül İçin Harekete Geçecek Mi?

Olay Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşandı. 24 Aralık tarihinde evden çıkan İrem Gül'den tam 100 gündür haber alınamıyor. Kızlarından haber alamayan aile Emet Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan başvuru sonrasında Kütahya Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma ekipleri, AFAD ve Emet Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. İrem Gül'ün bulunması için özel bir ekip kurularak gidebileceği yerler hakkında inceleme başlatıldı.

TEK UMUDUMUZ KIZIMIZA KAVUŞMAK

Uzun bir süredir kızlarından haber alamayan Gül ailesi yaptığı açıklamada: "24 Aralık'tan beri kızımızdan haber alamıyoruz. Canlı mı, değil mi bilmiyoruz. İlçedeki dağlık alanlarda ve çevre illerde aramalar yapılıyor. Tek umudumuz kızımıza sağ salim kavuşmak" ifadelerini kullandı. Ocak ayında açıklama yapan baba Hakan Gül: "Kızım İrem kayıp, 18 yaşında. Bulmak için yardımcı olun, gören, duyan varsa yardımcı olsun. Kızım duyuyorsan gel. Ablan, enişten, annen hepimiz perişanız. Sen benim kara kızımsın. 27 senedir belediye işçisiyim. Ek olarak hayvancılık yapıyorum. Çocuklarım için 50 yaşıma kadar fedakârlık ettim. Daha da fedakârlık ederim, canımı da feda ederim. Gel artık kızım, neredesin?” şeklinde konuşmuştu.

ARAMA DEVAM EDİYOR

Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Emet ilçesinin kırsal ve ormanlık alanlarında arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamalar sonuçsuz kaldı.

MÜGE ANLI DEVREYE GİRECEK Mİ?

100 gündür kayıp olan İrem Gül için sosyal medyada destek çalışması başlatıldı. Sosyal medya kullanıcıları İrem Gül'ün bulunması için Müge Anlı'nın devreye girmesini istedi. Genç kızın fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşılarak, görenlerin en yakın emniyet ekiplerine haber vermesi rica edildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 17:17