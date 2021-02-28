İranlı Büyükelçi, Dışişleri'ne çağrıldı!

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi'nin "Türkiye, Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor" şeklindeki açıklaması hatırlatılarak, Ankara'nın tepkisi iletildi. Dışişleri Bakanlığı, "İran'ın, terörle mücadelenin karşısında değil, teröre karşı verdiği mücadelede Türkiye'nin yanında yer almasını bekliyoruz." denlidi.

Türkiye'ye yönelik skandal suçlama!

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi, Rudaw yayın organına 23 Şubat 2021 tarihinde bir mülakat vererek, Türkiye'yi Irak'ın egemenliğine saldırmak ve egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamıştı. Bu ifadeler üzerine bugün İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Ankara'nın tepkisi ve beklentisi iletildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İran'dan beklentisini ve Bağdat Büyükelçisine tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi, ülkemizi Irak'ın egemenliğine saldırmak, egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamıştır. Bu açıklamaları kuvvetli bir şekilde reddediyoruz. Türkiye'nin operasyonları bilakis Irak'ın güvenliğini, egemenliğini ve istikrarını hedef alan bölücü terör örgütü PKK unsurlarına karşı terörle mücadele çerçevesinde icra edilmiştir ve bu, Irak makamları da dâhil olmak üzere herkes tarafından bilinmektedir. Son dönemlerde Türkiye ile Irak arasında düzenlenen üst düzey ziyaretlerde bölücü terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de ortak tehdit olduğu hususunda görüş birliği sağlanmıştır. İran'ı, Türkiye'nin terörle mücadelesinin karşısında değil, yanında yer almasını bekleriz."

Bağdat Büyükelçisi PKK'yı ağzına bile almadı

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi'nin, Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulunurken bölücü terör örgütü PKK'nın Irak'ın güvenliği, egemenliği ve istikrarı için bir tehdit oluşturduğuna dair tek kelime kullanmadığının da dikkatlerden kaçmadığı vurgulandı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin PKK'yı ağzına almadan Türkiye'yi eleştirmesi ise akıllara, Türk iç siyasetinde Gara şehitleri konusunda PKK'yı zikretmeden Hükümet'in suçlanmasını getirdi.