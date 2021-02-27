İran ile Ermenistan arasında iş birliği! Savaşta bilgileri paylaşmış...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı, 27 Eylül 2020 tarihinde başlamıştı. Söz konusu savaş, 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasıyla ve Azerbaycan'ın zaferiyle sona ermişti. Azerbaycan, söz konusu savaş sırasında Ermenistan işgali altında bulunan birçok toprağını geri almıştı. Söz konusu savaş sırasında İran tarafından Ermenistan'a yardım edildiği tespit edildi. İran'ın Karabağ sınırına teçhizat ve 70-80 kişiden oluşan özel donanımlı bir ekip gönderdiği ifade edildi.

Telsiz frekansları ile hava trafiğini izlediler

Genel olarak teknik uzmanlardan meydana gelen İranlı askerlerin, Cebrail şehrinde bulunan Hudaferin Köprüsü'ne konuşlandıkları öğrenildi. Söz konusu askerlerin, burada Azerbaycan ordusunun telsiz frekanslarına baktıkları bildirildi. İranlı askerlerin, ayrıca helikopterler ile SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) trafiğini takip ettikleri de kaydedildi.

Ermenilere bilgi verdiler

Alınan bilgiye göre, İran askerleri Ayaz Gırağı'nda telsiz dinleme istasyonu ile gelişmiş radar sistemi kurdu. Söz konusu askerler, bu şekilde sağladıkları bilgileri Ermenistan ordusuna ilettiler.

Sivillerin yaklaşmasına izin verilmedi

İranlı askerler tarafından kurulan üsse bir süre boyunca sivillerin yaklaşmasına izin verilmediği öğrenildi. İranlı kaynak, bu bölgenin tümüyle Türk kasabalarından ve Türk köylerinden meydana geldiğini söyledi. Söz konusu kaynak, bu nedenle bölgenin İranlı askerler tarafından yoğun güvenlik önlemleriyle korunduğunu dile getirdi.

Operasyon stratejilerini öğrenmeye çalıştılar

Dağlık Karabağ Savaşı'nda yer alan bir asker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın özel bilgilere erişmeye çalıştığını aktardı. Söz konusu asker, Azerbaycan'a ait SİHA (silahlı insansız hava aracı), helikopterler ve savaş jetlerinin yerlerinin İran istihbaratı tarafından öğrenilmeye çalışıldığını dile getirdi. Öte yandan, Azerbaycan ordusunun operasyon stratejileri ile taktiklerine de İran tarafından ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Keskin nişancı tüfeğiyle Aliyev'i takip ettiler

Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Şahinoğlu, İranlı askerlerin Cebrail kentinde yer alan Hudaferin bölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile eşini keskin nişancı tüfeğiyle takip ettiklerini söyledi. Şahinoğlu, bunun büyük bir provokasyon olduğuna dikkat çekerek, Hudaferin bölgesinin Ermenistan ile İran arasındaki ilişkilerde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. İran'ın Hudaferin bölgesi üzerinden Ermenistan'a yönelik silah sevkiyatı gerçekleştirdiğini belirten Şahinoğlu, buranın uzun seneler boyunca uyuşturucu trafiğinin de merkezi haline geldiğini ifade etti.

"Anlaşma uygulanmalı"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ermenistan'da darbe girişimi yaşansa da Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra imzalanan anlaşmaların uygulanması gerektiğini söyledi. Peskov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda görüştüğünü hatırlatarak, Putin'in "bu gelişmelerin kanunlara uygun şekilde çözülmesi gerektiğini" dile getirdiğini ve bu açıklamanın önem taşıdığını ifade etti.