İran'dan İngiltere'ye nükleer başlık tepkisi: İkiyüzlüsünüz!

İngiltere, nükleer savaş başlığı stokunu artıracak. Konuya ilişkin açıklama İngiltere Başbakanı Johnson'dan geldi. Johnson, ülkesinin teknolojik bakımdan yeni risklerle karşılaştığına dikkat çekerek, daha tehlikeli bir duruma gelen global ortamda güvenliğin tesis edilebilmesi amacıyla nükleer savaş başlığı stokunda yüzde 40 artış gerçekleştirileceğini bildirdi.

"Nükleer terörizm tehlikesi var"

Ülkelerden bazılarının nükleer kapasitelerini ciddi boyutlarda artırdığını kaydeden Johnson, global yarışın giderek büyüdüğünü ve bu durumun stratejik istikrar bakımından risk yarattığını belirtti. Johnson, nükleer silaha sahip olan ülkelerin ve devlet tarafından desteklenen nükleer terörizmin tehlike saçtığına dikkat çekerek, İngiltere’nin güvenliğinin güvence altında olabilmesi amacıyla nükleer alanda caydırıcılığın şart olduğunu ifade etti.

Nükleer savaş başlığı sınırı artırılmıştı

İngiltere'de nükleer savaş başlığının azaltılmasına yönelik politika uygulanmıştı. İngiltere hükümeti, 2020 senesinin ortaları için nükleer savaş başlığı sınırını 180 olarak belirlemişti. Fakat daha sonra bu sınırı kaldıran Johnson, nükleer savaş başlığı için sınırın 260'a yükseltileceğini bildirmişti.

İran'dan sert tepki geldi

İngiltere'nin nükleer savaş başlığı hamlesine İran'dan sert bir şekilde tepki geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Johnson'ın İran tarafından yürütülen nükleer programdan rahatsızlık duyduğunu hatırlatarak, söz konusu liderin şimdi de İngiltere'nin nükleer savaş başlığı stokunu artıracağını söylemesini "ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi.

"Nükleer silahlar ortadan kaldırılmalı"

Zarif, dünyada bulunan bütün nükleer silahların ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekerek, İngiltere'den farklı bir düşünceye sahip olduklarını ve nükleer silahları "vahşi" olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

Baskın denetimler gerçekleştirilemeyecek!

Nükleer tesislere yönelik denetimlerine 3 ay daha devam edebilmek için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran ile anlaşmaya varmıştı. Söz konusu anlaşmayla nükleer tesislere yönelik baskın denetimler yapılamayacağı ifade edilmişti. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaması nedeniyle böyle bir karar verildiği belirtilmişti. İran ile ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) söz konusu süreçte yaptırımların kaldırılması için görüşmesinin beklendiği kaydedilmişti.

ABD anlaşmadan çekilmişti

İran, AB (Avrupa Birliği), Çin, Fransa, Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engelleyecek şekilde bir programa sahip olması için 2015 senesinde anlaşma sağlamış, bu şekilde söz konusu ülkeye yönelik yaptırımlar da kaldırılmıştı. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) o dönemki başkanı olan Trump, bu anlaşmadan 2017 senesinde çekilmiş, İran'a yönelik yaptırımlar yeniden uygulanmaya başlanmıştı. İran da karşılık olarak nükleer çalışmalarından bazılarını yeniden gerçekleştirmeye başlamıştı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 10:21