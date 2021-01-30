İran'da siren sesleri! THY uçağı rota değiştirdi

İran'ın başkenti Tahran'da gece saatlerinde herkesin paniğe kapılmasına neden olan siren sesleri işitildi. Söz konusu seslere ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı. İstanbul-Tahran seferini gerçekleştiren ve o sırada gökyüzünde olan THY (Türk Hava Yolları) uçağı, İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na inemedi. Havada bir süre daireler çizen uçağın, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye doğru rotasını çevirdiği fark edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İranlı yetkililer, siren seslerinin teknik arıza sebebiyle işitildiğini kaydettiler.

Sosyal medya platformlarında farklı iddialarda bulunuldu

Siren seslerinin işitilmesi üzerine sosyal medya platformları da karıştı. Bazı kullanıcılar hava saldırısı olasılığından bahsederken, bazı kullanıcılar da THY (Türk Hava Yolları) uçağının düşme riski geçirdiğini ileri sürdüler.

"Sistem hatası meydana geldi"

Söz konusu iddialara ilişkin yalanlama İranlı yetkililerden geldi. Tahran Valiliği tarafından yapılan açıklamada, THY (Türk Hava Yolları) uçağının hava muhalefeti sebebiyle İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na inemediği ifade edildi. Tahran'da işitilen siren seslerinin de test esnasında meydana gelen sistem hatasından kaynaklandığı belirtildi. Konuya ilişkin bir güvenlik probleminin mevcut olmadığı kaydedildi.

Bakü'de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan THY (Türk Hava Yolları) uçağının ise yakıt alımının ardından yeniden Tahran'a gideceği öğrenildi.

İran, 2020 senesinde seyir füzesi sandığı Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağını düşürmüştü. Tahran-Kiev seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında bulunan 176 kişi yaşamını yitirmişti. Hava savunma sisteminin söz konusu uçağı "yanlışlıkla" düşürdüğünü bildiren İran özür dilemişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Tuğgeneral Hacızade, İran'da bulunan hava savunma sistemlerinin alarm seviyesinin gerginlik ortamı sebebiyle artırıldığına dikkat çekmişti. Hacızade, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) İran'da bulunan 52 noktayı hedef alacağına dair açıklamasını hatırlatarak, bu açıklamanın ardından hava savunma sistemlerinin yüzde 100 alarm durumuna yükseltildiğini ifade etmişti.

"Seyir füzesi fırlatıldığına dair bilgi verildi"

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Irak'ta bulunan askerî üslerinin hedef alındığı gece bazı hava savunma birliklerinin başkent Tahran'da konuşlandırıldığını belirten Hacızade, hava savunma sistemlerinin düşürdüğü yolcu uçağının "seyir füzesi" sanıldığını söylemişti. Hacızade, operatöre "ülkemize doğru bir seyir füzesi fırlatıldığına" ilişkin bilgi verildiğini anlatarak, operatörün de uçuş istikametinden dolayı yolcu uçağını "yanlışlıkla" seyir füzesi sandığını ifade etmişti.

"İletişim hatlarında sıkıntı vardı"

Olay sırasında iletişim hatlarında sıkıntı yaşandığını aktaran Hacızade, bu nedenle operatörün irtibat kuramadığını ve uçağı vurmaya veya vurmamaya yönelik karar almak için 10 saniyesinin olduğunu, en sonunda da bu talihsiz kararı vererek yolcu uçağını vurduğunu söylemişti. Hacızade, olayın sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, kendileri hakkında verilecek kararı kabul edeceklerini ifade etmişti.