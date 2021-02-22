İran'da kayak merkezleri doldu taştı!

Türkiye'de bulunan kayak merkezlerinde koronavirüse rağmen akın edilmesi tepkileri çekiyor. İnsanların kayak merkezlerinde kalabalık ortamlarda bir araya gelmeleri ve koronavirüs bakımından büyük bir risk oluşturmaları eleştiriliyor. Benzer görüntüler bu kez İran'dan geldi. İran'da bulunan kayak merkezlerinde ciddi bir kalabalık oluştuğu fark edildi.

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde bulunan Elburz Dağları'ndaki Toçal Kayak Merkezi oldukça popüler hale gelmiş durumda. Söz konusu kayak merkezine yalnızca teleferikle ulaşım sağlandığı biliniyor. 7 farklı piste sahip olan Toçal Kayak Merkezi'nde İranlılar snowboard ve kayak yapma imkânına sahip oluyor.

"500 bilet satılıyor"

Söz konusu kayak merkezinde kurs sorumlusu olarak görev yürüten İlyasi, önceden 1.000 kişinin alındığı yere pandemi sebebiyle yalnızca 500 kişinin alındığını dile getirdi. İlyasi, Toçal'ın başkent Tahran'a yakın olduğunu belirterek, bu nedenle koronavirüse rağmen talebin yoğun olduğunu söyledi. Toçal Kayak Merkezi'nde bütün sağlık yönetmeliklerine uyulduğuna dikkat çeken İlyasi, koronavirüsün ilk döneminde insanların kayak yapmaktan korktuklarını ancak tedbirlere uyulduğunu görmeleri üzerine rahatlık hissettiklerini aktardı.

İlyasi, Toçal Kayak Merkezi'nde sezonun erken açıldığına dikkat çekerek, burada uluslararası yarışmaların da gerçekleştirildiğini ifade etti. Abeli, Derbendser, Şimşek ve Dizin kayak merkezlerinin başkente yakın olduğunu dile getiren İlyasi, Toçal'da bulunan pistin kayak yapmak için uygun olduğunu söyledi. İlyasi, buranın İran'ın en iyileri arasında yer aldığını belirterek, Tahran'dan kayak merkezine 40 dakikada varılabildiğini ve karının da çok temiz olduğunu, bu nedenle insanlar tarafından tercih edildiğini dile getirdi.

"Ayakkabı ve kıyafetler pahalı"

Kayak ayakkabısı, baton ve diğer kayak kıyafetlerinin ülkede üretilmediğini ve fiyatlarının yüksek olduğunu aktaran İyasi, kayak yapmak için kullanılan malzemeleri sağlamanın zor bir hale geldiğini söyledi. İlyasi, kayak malzemelerini yeni alan insanlar için maliyetlerin fazla olabileceğini belirterek, yine de çok daha maliyetli olan sporların bulunduğuna dikkat çekti. Kayak sporuna yönelik ilginin arttığını kaydeden İlyasi, Toçal Kayak Merkezi'nde eğitim verildiğini de aktardı.

"Önceden zenginler yapıyordu"

Kayak hocası Şevendi, önceden kayak sporunu zenginlerin yaptığını ancak söz konusu spora şu anda bütün kesimler tarafından ilgi gösterildiğini ifade etti. Koronavirüs nedeniyle insanların geleceğine inanmadıklarını ama bir süre sonra taleplerin arttığını belirten Şevendi, insanların kayak sporuna meraklı olduklarını söyledi. Şevendi, Toçal'da havanın tertemiz olduğuna dikkat çekerek, insanların bu nedenle tatil döneminde buraya ilgi gösterdiklerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 14:30