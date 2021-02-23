İran'da Kalp Krizi Geçirip Ölen Kadını İdam Ettiler!

İran'da bir kadın, kendisine ve çocuğuna şiddet uygulayan kocasını öldürdüğü için idam cezasına çarptırıldı, henüz idam edilmeden kalp krizi geçirerek vefat eden kadının yaşadıklarını ise avukatı sosyal medya üzerinden açıkladı. Avukat müvekkilinin yaşadıklarını ve kendi sesini bütün dünyaya duyurdu. İdam cezasına mahkum edilen Zahra İsmaili adlı İranlı kadın, idam sırasını beklerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Eşini öldürdüğü için idam cezasına çarptırılan kadın kayınvalidesinin isteği üzerine ölü olmasına rağmen asıldı.

Zahra İsmaili adlı kadın kocasının kendisine ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle istihbaratta çalışan eşini öldürdü. Eşini öldüren kadın idam cezasına çarptırıldı, tam idam edilecekken kalp krizi geçiren kadın olduğu yerde hayatını kaybetti, ancak İran'da geçerli olan kanunlardan dolayı kadının cansız bedeni buna rağmen asıldı.

Avukat Omid Moradi, Zahra İsmaili ile eşi Ali Rıza Zamaniyi, kendisini ve kızına korumak adına cinayeti işlediğini savundu. Ali Rıza Zamani'nin eşi Zahra İsmaili'ye ve kızına kötü muamele yaptığı ifade edildi.

Facebook paylaşımı ile müvekkilinin nasıl öldüğünü anlatan Omid Moradi, Zahra İsmaili’nin zorla kendisinden önce idam edilen 16 erkeğin, nasıl idam edildiğini izlettirdiklerini söyledi.

Talihsiz kadın sıra kendisine gelmeden kalp krizi geçirdi ve olduğu yerde hayatını kaybetti. Ancak İsmaili’nin, kayınvalidesinin idam sefasını tekmeleme hakkını kullanabilmesi adına müvekkilin cansız bedeninin yine de asıldığını, paylaşımında dile getirdi. Avukat yaptığı paylaşımda, Ali Rıza Zamani'nin İstihbarat Bakanlığında Genel Müdür olduğunu ve Zahra İsmaili ile Ali Rıza Zamani çiftinin iki tane çocukları olduğunu dile getirdi.

İran'da son zamanlarda çok sayıda idam mahkumunun infaz edildiği öğrenildi. Çin'den sonra, İran idam cezasını infaz eden en çok eden ülke olarak biliniyor, ülkede şiddet içermeyen suçlardan hüküm giyenler, uyuşturucu kaçakçıları siyasi suçlular ve küçük yaştakiler infaz ediliyor.