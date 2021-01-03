İran Bakanı’ndan Trump’a Saldırı Uyarısı

İran Dışişleri Bakanı’nın Donald Trump’a saldırı gelecek şeklinde uyarı yapması ile gündem oldu. Muhammed Cevad Zarif konuşmasında, İsrailli provakatör ajanların gerçek olmayan savaş nedeni ile Donald Trump’ı sıkıştırmak adına Amerikan vatandaşlarına karşı saldırılar planlandığını Irak’tan gelen istihbahratlar gösteriyor sözlerine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ABD Başkanı Donald Trump'a olan uyarısını resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sayesinde duyurdu. Bakan, paylaşımında , İsrailli provakatör ajanların gerçek olmayan savaş nedeni ile Donald Trump’ı sıkıştırmak adına Amerikan vatandaşlarına karşı saldırılar planlandığını Irak’tan gelen istihbahratlar gösteriyor dedi.

Dikkat Et Trump

Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Trump’ı etiketleyen İran Dışişleri Bakanı uyarı şeklinde konuşmalarda da bulundu. Trump’ın tuzaklar karşısında dikkatli davranmasını önerdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Kimdir?

Zarif İran’ın başkenti olan Tahran’da 1960 yılında dünyaya geldi. San Francisco'daki Eyalet Üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini aldı. Colorado eyaletinde bulunan Denver Üniversitesi’nde ise uluslararası hukuk ve politika alanında doktorasını tamamladı. Tahran Üniversitesi’nde hukuk profesörü olarak da çalışan Zarif, diplomatik hayatına İran'ın San Francisco Konsolosluğunda 1979 yılında başladı. 1992 ile 2002 yılları arasında ise Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Hukuk İşleri Yardımcılığı görevini 10 yıl süre ile yaptı. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Hukuk İşleri Yardımcılığı görevinden sonra 2002 ile 2007 yılları arasında İran'ın BM Daimi Temsilciliğini 5 yıllık bir süre ile gerçeklektirdi. Hasan Ruhani’nin Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinin ardından 2013 yılının 15 Ağustos tarihli gününde dışişleri bakanı olmuştur. Muhammed Cevad Zarif, Hasan Ruhani’nin kurmuş olduğu iki hükümette görevini dışişleri bakanı olarak yapmıştır. BMGK’nın 5 daimi üyesi ile 3 yıl süren görüşmeler ve İsviçre ‘de yapılan uzun müzakereler sonrasında nükleer anlaşma ismi ile biliinen KOEP’in mimarlarından biri olmuştur.

2014 yılında Umman’da eski ABD Dışişleri Bakanı olan John Kerry ve eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olan Catherine Ashton ile kasım ayında görüşme yapmıştır.