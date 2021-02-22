İran, ABD'ye karşı harekete geçti!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile İran arasındaki gerginlik yaptırımlar nedeniyle hala sürüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, nükleer tesislere yönelik denetimlerini 3 ay daha sürdürebilmek için İran ile anlaşma sağladı. Fakat bu anlaşma ile söz konusu nükleer tesislere yönelik baskın denetimler gerçekleştirilemeyeceği öğrenildi. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından İran'a yönelik yaptırımlara son verilmemesi üzerine bu kararın alındığı bildirildi. İki ülke yönetiminin bu 3 aylık zaman diliminde yaptırımlara son verilmesi amacıyla görüşmelerde bulunacağı tahmin ediliyor.

Ne olmuştu?

AB (Avrupa Birliği), Birleşik Krallık, Rusya, İran, Almanya, Fransa ve Çin 2015 senesinde İran'ın nükleer silah bulundurmasını önleyecek biçimde bir programa sahip olması hususunda anlaşmaya varmıştı. Böylece İran'a yönelik yaptırımlara da son verilmişti. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) o dönemki başkanı Trump, 2017 senesinde söz konusu anlaşmadan çekilmişti. Bu şekilde İran'a yönelik yaptırımlar da tekrar hayata geçirilmişti. İran da misilleme olarak nükleer faaliyetlerinden bazılarını yeniden yürütmeye başlamıştı.

İran'ın bu kararı nasıl bir anlam taşıyor?

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından İran'da bulunan nükleer tesislere yönelik baskın şeklinde denetimler artık yapılamayacak. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yöneticisi Grossi, söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi durumunda baskın şeklindeki denetimlerin sona ereceğini bildirdi. İran'da bulunan nükleer tesislere yönelik erişimin güçleşeceğini kaydeden Grossi, öncelikle bunun kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Grossi, buna rağmen söz konusu nükleer tesislere yönelik yeterli sayıda denetim gerçekleştirilebileceğini aktardı.

İran, nükleer tesislerine yönelik baskın denetimlere 2006 senesinde yasak getirmişti. Söz konusu denetimlere 2015 senesinde yeniden müsaade edilmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimleri, 1970 senesinde İran tarafından imzalanan bir BM (Birleşmiş Milletler) anlaşması dâhilinde gerçekleştiriliyordu. İran, söz konusu ajans tarafından 2020 senesinde gelen denetim taleplerini uzun bir süre reddetmiş, ardından müsaade etmişti.

Rutin denetimler sürecek

İran'da bulunan nükleer tesislere yönelik daha az ayrıntının değerlendirildiği rutin denetimlerin ise devam edeceği bildirildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yöneticisi Grossi, İran'ın tavrında değişim yaşandığını belirtti. İstikrarlı bir anlaşmanın sağlanabilmesi için siyasi görüşmelerin şart olduğuna dikkat çeken Grossi, bu kararı kendisinin vermediğini dile getirdi.

Nükleer anlaşma yeniden aktif hale gelebilir

Son kararla beraber 2015 senesinde İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden aktif hale gelebileceği ifade ediliyor. Öte yandan, söz konusu ülke tarafından gerçekleştirilen nükleer çalışmalara ilişkin kriz durumunun sona erebileceği belirtiliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gerçekleştireceği denetimler büyük oranda kısıtlansa bile geçici olarak denetimlerden bazılarına yine müsaade edilecek. Biden yönetimi, hatırlanacağı üzere İran ile müzakerelere yeniden başlanmasına yönelik isteğini dile getirmişti. Böylece söz konusu anlaşma, her iki ülkeye de önemli bir vakit kazandırmış oldu.

İran'dan baskı politikası!

İran'ın ABD (Amerika Birleşik Devletleri) üstünde baskı oluşturmaya çalıştığı biliniyor. Söz konusu ülke, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) finans, bankacılık ve petrol alanlarındaki yaptırımlarına son vermesi için diğer ülkelere de baskı uyguluyor. Biden, nükleer anlaşmaya yeniden dönülebilmesi için İran'ın söz konusu anlaşmaya harfiyen riayet etmesi gerektiğini ifade ediyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) nükleer anlaşmaya yeniden dönmesini beklediklerini ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 09:20