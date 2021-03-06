Irak'ta Papa Francis'e zırhlı araç verildi!

Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Francis, Irak'a tarihî bir ziyarette bulundu. Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ilk olarak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşmede bulundu. Papa Francis, burada ayrıca siyasi yetkililer, diplomatlar ve STK liderleri ile görüşmede bulundu.

Papa Francis'i selamladılar

Irak'ta yaşanan Hristiyanlar ve Müslümanlar, tövbekâr bir hacı olarak ülkeye geldiğini söyleyen Papa Francis'i selamladı. Ülkede terör ve iç savaşın ölümlere ve yıkıma neden olduğuna dikkat çeken Papa Francis, DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

"DEAŞ'ın saldırılarını kınıyorum"

Papa Francis, DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıları kınadığını belirterek, dünya genelinde ölümlere neden olan koronavirüse karşı iş birliği çağrısında bulundu.

Yoğun güvenlik tedbirleri alındı

Irak'ta Papa Francis için yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Papa Francis'in güzergâhında ciddi önlemler alındığı görüldü. Askerlerin ve polis ekiplerinin Papa Francis için zırhlı araçlar eşliğinde nöbet tuttukları fark edildi.

Askerlere ve sivillere yönelik saldırıların fazla olduğu bir dönemde Irak'ı ziyaret eden Papa Francis'e özel zırhlı araç verildi. Papa Francis'in bindiği zırhlı aracın etrafında koruma kalkanı oluşturulduğu görüldü. Papa Francis'in konvoyuna yönelik tedbirlerin de artırıldığı fark edildi.

Teşekkür edildi

Papa Francis, normal koşullarda kamuya açık alanlarda "Papamobil" olarak adlandırılan bir aracı kullanıyor. Vatikanlı yetkililer, Irak'ta Papa Francis için alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Papa Francis, Irak'ta yaptığı açıklamada, terör saldırıları sonucu yakınlarını kaybedenlerin hüznüne ortak olduğunu söyledi. Daha iyi bir dünyanın gelecek nesillere miras olarak bırakılması gerektiğin belirten Papa Francis, dostça bir arada yaşayabilmek için diyaloğun şart olduğunu dile getirdi.

"Irak'ı tekrar kalkındırmak önemli"

Papa Francis, farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşamasının Irak'ı çok önceden özel bir konuma getirdiğine dikkat çekerek, söz konusu ülkenin tekrar kalkındırılmasının önem arz ettiğini söyledi.

"Hoşgörüsüzlüğe son verilmeli"

Irak için senelerce dua edildiğini belirten Papa Francis, hoşgörüsüzlüğe ve aşırıcılığa artık son verilmesi gerektiğini dile getirdi. Papa Francis, Irak'ta tehlike yaratan gerilimlere karşı birlik olunması için çağrıda bulunarak, söz konusu ülkede barışın tesis edilmesi için uluslararası toplumun önemli bir yükümlülüğe sahip olduğunu ifade etti.

Papa'nın ziyareti ilklerle dolu!

Papa Francis, koronavirüs döneminde ilk kez yurt dışına çıktı. Katoliklerin ruhani lideri, yurt dışındaki ilk ziyaretini Irak'a yaptı.

Tarihte ilk defa bir Papa, Irak'a yönelik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Öte yandan, Papa'nın ilk kez Şiilerin ruhani lideriyle görüştüğü öğrenildi. Papa Francis'in bugün Necef'te Şiilerin ruhani lideri Ayetullah Ali Es-Sistani ile görüştüğü kaydedildi.

Papa Francis'in Irak'a yönelik ziyaretinin bölgesel istikrar için faydalı olacağına dikkat çekildi.