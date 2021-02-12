IQ’su 75’in Altında: ABD’de Bir İdam Mahkumu İnfazdan Son Anda Kurtuldu

ABD’nin Alabama eyaletinde temyiz mahkemesi, idam edilmesine sadece saatlere kala bir mahkumun infazının ertelenmesini sağladı. Çarşamba günü Alabama’nın güney kısmında yer alan bir hapishanede gerçekleşmesi beklenen infaza 21 saat kala, ABD’de 11. Bölge Temyiz Mahkemesi, mahkumunun infazının ertelenmesine karar verdi.

Polis dedektifinin kız kardeşini öldürmekten ceza aldı

Form doldururken yardımcı olmamışlar

1991 yılında gerçekleşen olayda Willie B. Smith III. adlı kişi, Alabama’nın Birmingham kentinde bir polis dedektifinin kız kardeşini av tüfeği ile öldürmüş ve 1992 yılında mahkum edilmişti. İdam cezasının infazı kararının ardındansa 20 yıl geçti. Davanın savcıları, Smith’in kurbanı silah zoruyla götürdüğünü ve mezarlıkta başının arkasından vurarak öldürdüğünü söyledi.

İnfazı erteleyen temyiz mahkemesine göre Smith’in IQ’su 75’in altında ve infazla ilgili formlar doldurulurken Alabama eyaleti ona yardımcı olmadı. 2021 yılında ABD’de henüz bir idam yapılmazken Alabama bu konuda bir ilk olabilir. Eyalet mahkemesinin bu hamlesi, Smith’in idam edilmesinden önce bir son dakika hamlesi olarak görülüyor.