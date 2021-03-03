İpek Hattat Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında?

İpek Hattat, Hattat Holding Yönetim Kurulu üyesidir. Kendisi ve sevgilisi Sami Yüzer, iddialara göre evlerine gelen kuryeyi zorla eve aldı ve işkence yaptı. Hattat ve sevgilisi Yüzer’in kuryeyi eve zorla aldıktan sonra çıkmaması için kapıyı kilitledikleri öne sürüldü. İsimleri işkence ile anılan Hattat Holding Yönetim Kurulu üyesi ve sevgilisi Sami Yüzer hakkında detaylı bilgiler…

Yönetim kurulu üyesi İpek Hattat, cemiyet hayatının ünlü bir ismidir ve İstanbul Sarıyer’de ikamet etmektedir. Tabletinin ekranı kırılan Hattat, tabletini servise gönderdi. Ancak yeniden arıza görülmesi durumunda şirket bu kez kuryesini Hattat’ın evine gönderdi.

Bu olay sonrasında Renas D. İsimli kuryenin, eve girdikten sonra üzerine kapıyı üzerine kilitledikleri ve İpek Hattat ile sevgilisi Sami Yüzer tarafından dışarı çıkmasına izin vermedikleri öne sürüldü. Ev sahihi iki ikili yapılan iddialara göre eve gelen kurye Renas D.’nin öncelikle telefonunu kırdı. Ardından kuryeye hakaret eşliğinde zorla köpek dışkısının üzerine oturtmaya çalıştı.

Polis Ekipleri Eve Baskın Düzenledi

Hattat Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Hattat’ın evine giden Renas D. İsimli kurye, uzun bir süre iş yerine dönemedi. Kuryenin patronu ise durumu polise bildirdi. Kuryenin patronu tarafından yapılan ihbar sonucu eve gelen polis ekipleri kapıyı çalsa da kimse açmadı. Ardından polis iki saat beklemenin ardından izin alıp eve girdi ve kuryeyi kurtardı.

Polis ekiplerinin eve baskın düzenlemesi sonucunda kurye Renas D. Kurtarıldı. Ev sahibi İpek Hattat, sevgilisi Sami Yüzer ve şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi. Bunun yanı sıra İpek Hattat’ın yaşanan olay sırasında fazla miktarda alkollü olduğu öne sürüldü.

İpek Hattat Hayatı

İpek Hattat’ın babası iş insanı Mehmet Hattat iken yönetim kurulu üyesinin annesinin ismi ise Şükran Hattat’tır. İçlim ve İbrahim adında kardeşleri de bulunmaktadır. Edinilen bilgilere göre aile, aslen Kayseri’lidir. Hattat Holding sahibi olan aile, 2013 yılında Türkiye’nin en zenginleri arasında 29. Sırada yer almıştır.

Toplamda 14 şirketi bulunan Hattat Holding’in şirketlerinin 13’ünün yönetim kurulu başkanlığı Mehmet Hattat tarafından yapılmaktadır.