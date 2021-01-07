İnternet neden yok 8 Ocak Son Dakika İstanbul İnternet Kesintisi

Türkiye'nin lider internet altyapı sağlayıcısı Türk Telekom kısa süreli internet kesintisi yapılacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Bu internet kesintileri Türkiye'nin her yerinde olmamakla birlikte sadece bell başlı yerlerde uygulanacak. Sistem bakım ve güncelleme amacıyla yapılan kesintiler Türk Telekom müşterilerine daha önceden bildiriliyor. TTNet tarafından yapılan açıklamada internet kesintisinin amacı, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için altyapı güncellemesi şeklindedir. Bu nedenle 7 Ocak Perşembe akşam saatleri ve 8 Ocak Cuma sabahın ilk saatlerinde belirli bölgelerde internet kesintisi yaşanacak.

İNTERNET NEDEN YOK? 8 OCAK

Türk Telekom tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul başta olmak üzere 6 şehirde planlı internet kesintisi yaşanacak. İstanbul'da internet kesintisi yaşanacak bölgelerin başında Ümraniye ve Beykoz bölgeleri bulunmaktadır. Kesintinin yapılacağı bölge ve saatlerin tüm hali şu şekilde:

"İstanbul, Beykoz - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

İstanbul, Ümraniye - 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00

Trabzon, Ortahisar - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

Bitlis, Mutki - 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00

Hatay, Antakya - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00

Hatay, Hassa - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00

Antalya, Akseki - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00

Adıyaman, Merkez - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00"

Türk Telekom planlı internet kesintisinden haberdar olmayan kullanıcılar bu akşam internet neden yok sorusunun cevabını araştırıyorlar. Planlı yapılan kesintiler sonrasında interneti yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz. İstanbul ilçeleri için internet kesintisi 06.00 saatinde bitecek.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 17:32