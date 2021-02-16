İnstagram Üzerinden Satış Yapmak İçin Gerekenler

Öyle ki artık birçok şirket web sitesinin ya da firmasının tanıtımını yapmak ve hatta ürünlerini direkt müşterileri ile buluşturmak için İnstagram’ı kullanıyor. İnstagram üzerinden satış yapabilmeniz için birkaç noktaya dikkat etmeniz gerekiyor.

Firmalarla Anlaşmalar Yapın

Firmalar ile anlaşmalar yaparak onların ürettikleri ürünleri açtığınız İnstagram sayfası üzerinden satabilirsiniz. Dropshipping adı verilen yöntemle de satış yapabilirsiniz. Bu yöntemde siz sayfanızdan anlaştığınız firmanın ürünlerinin tanıtımını yaparsınız.

Müşteriden satın alma isteği geldiğinde de bu talebi firmaya iletir ve satışı tamamlarsınız. Bu satış modelinde firmalar ürünlerini direkt müşteriye gönderir. Kargo ve fatura kesme de onlara aittir. Eğer ticarete yeni adım atıyor ve başarılı olup olmayacağınızı bilmiyorsanız vergi kaydınızı yapmadan bu yolla satış yapmayı deneyebilirsiniz.

İnstagram üzerinden yapılan sanal satışlarda müşteri klasik dükkanlardaki gibi ürünü dokunarak inceleyemez. Bu nedenle müşteriler doğal olarak ürünün her detayını görebileceği kaliteli ürün görselleri görmek isterler. Bu nedenle İnstagram’da başarılı olmak istiyorsanız ürünlerinizin görsellerinin kaliteli olması gerekmektedir.

Kurumsal Hesaba Geçiş Yapın

İnstagram’da satışa başlayabilmeniz için hesabınızın kurumsal hesap olması gerekir. Hesabınızı profesyonel hesaba geçirebilmek için uygulamanın yarlar kısmını kullanabilirsiniz. Kurumsal hesaba geçmediğinizde hesabınız normal bir hesap gibi görünecektir.

Ayrıca İnstagram satışlarını artırabilmek için uygulama üzerinden reklam vermek istiyorsanız, hesabınızın kurumsal bir hesap olması zorunludur. Reklam vererek sizi takip etmeyenlere de ulaşarak kısa süre içerisinde satışlarınızı artırabilirsiniz.

Hashtag Seçimi

Hashtag seçiminizi yani ürün açıklamalarının altına yazacağınız anahtar kelime seçimlerini doğru yapmalısınız. Ürün ile alakalı olan hashtag kullanmanız çok önemlidir. Ayrıca hashtagler satış yapacağınız ülkenin dilinde olursa daha başarılı olursunuz. Seçeceğiniz hashtaglerin konu ile alakalı olarak en çok kullanılan kelimeler arasından seçilmesi de sayfanızın popüler aramalarda üste çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca bir web sitesi açarak müşterilerinizi İnstagram üzerinden direkt satış sitenize yönlendirerek de satışlarınızı artırabilirsiniz

