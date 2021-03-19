Instagram Kullananların Dikkatine! Instagram Kişisel Verilerinizi Paylaşıyor Olabilir

Instagram, son yıllarda popülerleşen ve sık kullanım alanına sahip bir uygulama. Dünya WhatsApp krizini atlattıktan kısa bir süre sonra, bu sefer de Instagram'ın kişisel verilerin çok yüksek oranda ihlal ettiği ortaya çıktı. Instagram, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmasa da bulut şirketi tarafından yapılan araştırmaların açıklanması ile birlikte Instagram kullanıcıları endişelenmeye başladı. Bulut depolama şirketi pCloud popüler olarak kullanılan uygulamaların veri gizliliği politikasını baştan sona kadar inceledi.

Sonuçlar ise oldukça çarpıcı oldu. Instagram'ın kullanıcı verilerinin %79'unu toplayıp paylaştığı öğrenildi.

Son zamanlarda internet kullanıcıları veri gizliliği ile oldukça önem vermekte, şirketin yöneticisi Ivan Dimitrov tarafından paylaşılan verilerde, Instagram kullanıcılarının bulunduğu konum, arama geçmişi, kişiler ve finansal verilerde dahil toplamda Instagram kullanıcılarının kişisel verilerinin %79’unu topladığı ve üçüncü şahıslarla paylaştığı öğrenildi.

Bulut depolama şirketi pCloud’un açıklamış olduğu verilere ilişkin şirket yöneticisi Ivan Dimitrov, ‘’Uygulamaya kaydolurken toplanmasını kabul ettiniz tüm bilgiler onların yararları için analiz edilebilir ve hatta paylaşılabilir. Arama geçmişinizden kolunuza banka işlemleri detaylarınızı rehber detaylarınızı ve fitlik seviyenize kadar her şey uygulamanın depolaması, kullanması ve satması için değerli olabilir’’ ifadesini kullandı.

Dünyanın pek çok yerinde kullanılan ve milyonlarca insanın tercih ettiği Instagram’ın kişilerin bilgilerine bu denli kullanması insanlarda panik havası yarattı. Yapılan araştırmada, kişisel verileri en fazla paylaşan ikinci uygulamalar ise Facebook olduğu öğrenildi. Facebook kullanıcılarının, verilerinin %57'sini aralarında şirketle ilişkileri diğer firmaların da dahil olabileceği üçüncü kişiler ile paylaştığı ortaya çıktı.

Listede diğer bir sıralanan madde ise uygulamayı kullanan kullanıcıların kişisel verilerini hiçbir şekilde paylaşmayan uygulamalar adı altında yerini aldı. Bu uygulamalar şu şekilde sıralandı, Uber Eats, Deliveroo, Linkedln, Trainline, YouTube, Dualingo ve eBay, Just Eat, Grubhub, McDonald's sıralanırken Telegram, BBC, İplayer, Netflix, Signal kullanıcıların verileri koruyan uygulamalar arasında yerini aldı

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 20:53