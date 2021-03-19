Instagram Çöktü Mü? Instagram Ne Zaman Düzelecek?

Popüler uygulama Instagram saat 20.25 itibariyle giriş yapmak isteyen kullanıcılar tarafından kullanılamadı. Konu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı, Bakan yardımcısı Sayan, ‘’ USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafik yerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır’’ ifadesini kullandı.

Instagram'da yaşanan sıkıntının Türkiye kaynaklı değil yurt dışı kaynaklı olduğunu vurguladı.

Sosyal medyada yaşanan giriş sorunları nedeniyle Instagram kullanıcıları Instagram'a neden giriş yapamadıklarını, Instagram'ın çöküp çökmediğini merak ediyor.

Instagram'a giriş yapan kullanıcılar, ‘’ akış yenilenemedi’’ problemi ile karşılaşıyor.

Kullanıcılara, beğeni, yorum ve mesaj iletileri gitmezken WhatsApp'ta da buna benzer problem yaşanıyor.

Konuya ilişkin ilk açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi. Sayan, kişisel Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada sorunun kaynağına yer verdi.

Kullanıcılarının merakla beklediği Instagram Çöktü mü? Sorusunun cevabını bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.

Sayan Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamasında, ‘’ USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafik verilerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır’’ ifadelerini kullandı.

Instagram Ne Zaman Düzelecek?

Sorunun yurtdışı kaynaklı olmasından dolayı şu anlık bu konuya ilişkin herhangi bir bilgi elde edilemiyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 21:07