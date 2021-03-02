Instagram 4 Kişi Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

En çok tercih edilen sosyal medya uygulaması Instagram, 4 kişilik canlı yayın yapma özelliğini kullanıcılara sundu. Canlı yayın sınırı eskiden Instagram’da 2 kişi idi. Yeni özelliğin sosyal medya kullanıcılarına sunulması ile birlikte 4 kişinin canlı yayın yapma izni getirildi. Katılımcı sayısını 4 kişiye yükselten Instagram, “Live Rooms” özelliğini kullanıma sunarak uygulamaya bir farklılık getirdi. Canlı yayınları 4 kişi yapmaya olanak sağlayan yeni özellik bir hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşacak.

Instagram, Facebook çatısı altında bulunarak adeta bir sosyal medya devi olmayı sürdürüyor. Çok fazla sayıda kullanıcı sayısına sahip olan uygulama, kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak adına yeni özelliklerini paylaşıyor. Hazırlanan yeni özellikler sayesinde kullanıcılarına daha iyi bir platform sunmak için çaba gösteren sosyal medya devi Instagram, yeni özellik ile kullanıcılarını oldukça memnun etti.

Fazla sayıda kullanıcıya sahip olan sosyal medya devi Instagram, “Live Rooms” özelliği sayesinde canlı yayınları 4 kişi yapmaya olanak tanıyacak. 2 kişi ile sınırlı olan canlı yayın, artık 4 kişi ile yapılabilecek. ABD’li şirketin üzerinde çalıştığı yeni özellik sayesinde aynı anda fazla insanın canlı yayına katılması olanaklı hale gelecek. Uygulamaya yeni eklenen “Live Rooms” özelliği 1 hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşıp herkesin yeni özeliği kullanmasına izin verecek.

Instagram son olarak konu ile ilgili olarak paylaşıma sunduğu blog gönderisinde kullanıcılara bilgi paylaşımında bulundu. Yeni özelliğin kullanıcıları, Talk Show veya podcast başlatmaya teşvik edeceğini ifade etti.

Live Rooms sayesinde kullanıcı bilgisine sunulan özellik ile birlikte canlı yayına daha fazla kişi katılabilecek. Aynı zamanda yeni özellik içerik oluşturucularının büyük kitlelere hitap etmesini de daha kolay bir hale getirecek. Bunun yanı sıra takipçi sayılarını da arttırmaya olanak tanıyacak yeni özellik, içerik oluşturucular için yeni bir gelir kapısı olarak değerlendirildi.