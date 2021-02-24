İnsan Hakları Eylem Planı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye'de reform süreci devam ediyor. Söz konusu süreç kapsamında İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığının hazırladığı taslaklara onay verdi. İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklanacağı tarih de belli oldu. Söz konusu plan, 2 Mart 2021 tarihinde duyurulacak.

Erdoğan'ın Beştepe'de gerçekleştireceği törende Türk milletine açıklanacak olan İnsan Hakları Eylem Planı'nda 9 tane amaç ve 49 tane hedefin yanı sıra 374 tane de faaliyet bulunuyor. İnsan Hakları Eylem Planı'nda vatandaşların hak ve özgürlüklerinin devlet tarafından korunması gerektiğine dikkat çekiliyor. Hak ve özgürlükleri güvence altına alacak çeşitli yasal düzenlemelerin bulunduğu İnsan Hakları Eylem Planı'nda adaletli yargılanma hakkına güç kazandırılması, mülkiyet hakkına daha etkili bir biçimde sahip çıkılması, özel hayatın korunması, şeffaflık ve öngörülebilirlik gibi farklı başlıklar yer alıyor.

Çarşı ve mahalle bekçileri

İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin taslağa göre, insan hakları konusunda zabıtalar ile çarşı ve mahalle bekçilerine eğitim sunulacak.

Kadına yönelik şiddet

Türkiye'de kadına yönelik şiddeti durdurmak üzere hamlelerde bulunulacak. Eşe yönelik suçlarda tespit edilen ağırlaştırıcı nedenler, boşanan tarafı da kapsayacak biçimde geniş bir hale getirilecek. Tek taraflı olarak ısrarlı takip, taslağa göre ayrı bir suç şeklinde değerlendirilecek. Kadını haberleşme yöntemiyle ya da fiziksel yöntemle ısrarlı biçimde takibe alanlara ceza verilecek.

Yıpranmayı önlemek için boşanma davaları daha hızlı şekilde sonuçlandırılacak. Bu nedenle İstinaf Mahkemesi'ne boşanma davaları gitmeyecek. Söz konusu davalar, direkt olarak Yargıtay'da gerçekleştirilecek olan temyiz incelemesi ile neticelendirilecek.

Gıda

Koronavirüs sürecinde fahiş fiyat artışlarıyla konuşulan gıda arzı meselesi de İnsan Hakları Eylem Planı'nda olacak. Güvenli gıda arzını sağlamak ve halka konuya ilişkin daha seri biçimde bilgi vermek üzere tüketici kuruluşlarının da bulunacağı yeni bir yapı kurulacak.

Çocuk dostu adliye

Çocukların psikolojisini korumak amacıyla yeni bir konsept uygulanacak. Söz konusu konsept "çocuk dostu adliye" olacak. Çocukların taraf olmaları durumunda hâkimlerin cübbe giymelerine izin verilmeyecek.

Hayvana yönelik suçlar

İnsan Hakları Eylem Planı'nda hayvana yönelik suçlara da değinilecek. Söz konusu suçlar, "cana karşı işlenmiş" olarak değerlendirilecek. Hayvana yönelik suç işleyen kişilere mutlaka ceza verilecek.